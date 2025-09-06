El Reial Madrid confirma la gran notícia d'Aurélien Tchouaméni: l’oferta és en camí
El migcampista francès, protagonista de les últimes notícies del Reial Madrid
Des de l'arribada de Xabi Alonso al Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ha viscut un gir de 180 graus en la seva carrera. Amb Carlo Ancelotti, el migcampista francès era un jugador que s'adaptava a diverses posicions i no sempre era titular.
Aquesta flexibilitat en el seu rol, sumada a algunes actuacions per sota del seu nivell, va generar crítiques, i de vegades, fins i tot xiulets del Santiago Bernabéu. Tanmateix, tot això ha quedat enrere.
Aurélien Tchouaméni, titular i fonamental
Amb l'arribada de Xabi Alonso, el panorama per a Aurélien Tchouaméni ha canviat completament. Ara s'ha consolidat com el pivot titular del Real Madrid.
El francès aporta contundència defensiva, equilibri i solidesa al centre del camp, mentre que també s'incorpora a l'atac amb els seus xuts llunyans. En la seva joventut, la seva capacitat d'adaptació i creixement li han permès convertir-se en un dels jugadors més importants de la plantilla.
Aquest canvi no només és una millora en el seu rendiment, sinó també un testimoni de la gran feina d'Alonso, que li ha donat la confiança necessària per mostrar el seu potencial. Avui dia és complicat imaginar una alineació sense Aurélien Tchouaméni al mig del camp, i sembla que està destinat a ser un dels pilars de l'equip en un futur proper.
Interès dels grans clubs
No és d'estranyar que els millors equips del món hagin començat a fixar-se en Aurélien Tchouaméni, donat el seu impressionant nivell de joc. Equips com el Liverpool i el PSG han mostrat interès a fitxar-lo.
Tots dos clubs estan disposats a fer una gran oferta pel migcampista, cosa que podria posar a prova la voluntat del Real Madrid per retenir-lo. Tanmateix, Florentino Pérez té clar que Tchouaméni és intocable en aquest moment. Malgrat l'interès d'altres grans clubs, el president no té intenció de deixar-lo marxar.
Tchouaméni ha demostrat la seva qualitat, i la seva importància al camp és innegable. El futur del jugador és al Bernabéu, i el club blanc té grans plans per a ell.
Renovació imminent
Florentino Pérez no només vol assegurar-se que Aurélien Tchouaméni continuï sent una peça clau del Real Madrid, sinó que també està treballant per lligar el seu futur a llarg termini.
Tot i que el contracte d'Aurélien Tchouaméni no venç fins al 2028, el president no vol córrer riscos i ja està considerant oferir-li una millora contractual per garantir la seva permanència.
Amb la situació actual, el futur de Tchouaméni al Real Madrid està assegurat. Si manté el seu nivell, pot convertir-se en un dels millors migcentres del món, amb la confiança i el suport total del club.
