Joan Laporta explota: 'O firmas antes de que termine septiembre o te vas a la grada'

Joan Laporta ha cambiado el rumbo de un FC Barcelona agonizante en las últimas temporadas. Bartomeu y Rosell dejaron al club al borde de la quiebra, pero Laporta ha sabido encauzar la situación tomando medidas polémicas y desesperadas, aunque eso sí, totalmente necesarias. Gracias al trabajo del presidente y a sus decisiones, los resultados y el buen fútbol han regresado a Can Barça.

Para lograrlo, Joan Laporta ha tenido que hacer malabarismos. La directiva está haciendo todos los esfuerzos posibles para regresar a la norma del 1:1, lo que significaría recuperar la estabilidad financiera. Y, tras mucho esfuerzo, el objetivo está cada vez más cerca, así que Laporta no está dispuesto a tirarlo todo por la borda por un peso pesado del vestuario culé.

Joan Laporta lanza un ultimátum a Frenkie de Jong

Joan Laporta ha mantenido una tensa conversación con Frenkie de Jong para hablar de su futuro. El internacional neerlandés acaba contrato en junio de 2026, y si no renueva antes de finalizar septiembre podría terminar en la grada. El Barça lleva mucho tiempo detrás del '21' presionando para que firme, y a pesar de las buenas intenciones, la rúbrica todavía no ha llegado.

Cuando todo parecía indicar que el futuro del neerlandés pasaba por continuar en el Barça, la situación ha dado un giro radical. El mercado de fichajes ya ha cerrado y Frenkie de Jong sigue sin renovar. Una situación que preocupa mucho a Joan Laporta, pues sabe que tendrá que tomar una complicada decisión en las próximas semanas.

Si todo sigue igual hasta enero y Frenkie de Jong no ha renovado, en ese momento será libre para negociar su futuro con cualquier equipo y marcharse gratis del Barça. Por lo tanto, para evitar este escenario, Joan Laporta se ha puesto serio. Le ha hecho saber a De Jong que tiene que renovar ya, pues de lo contrario podría quedarse en la grada como medida de presión.

Frenkie de Jong mueve ficha tras el aviso de Joan Laporta

En los últimos días parece ser que Frenkie de Jong se ha puesto las pilas. Ya ha roto relaciones con su ex agente, Ali Dursun, quien estaba frenando el acuerdo de renovación de su cliente por las comisiones. Y no solo eso, pues sus nuevos representantes ya han sido vistos por las oficinas del Barça para retomar los contactos.

Este gesto demuestra lo que Frenkie de Jong siempre ha dicho públicamente: quiere seguir en el Barça. Eso sí, pese a que todas las partes están relativamente tranquilas, Joan Laporta ya ha marcado la fecha límite. Si antes de que termine el mes de septiembre De Jong no ha renovado, su futuro podría estar en la grada.