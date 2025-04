Joan Laporta dona l'ordre, màxima felicitat al Barça: 'Portarà el 10 de Messi'

Messi va ser, durant anys, l'ànima del FC Barcelona. L'etern '10' va enlluernar els aficionats culers amb la seva màgia, els seus gols, les seves assistències i els seus regats impossibles. La seva mera presència era suficient per omplir el Camp Nou setmana rere setmana, i la seva aura era incomparable.

Amb el '10' a l'esquena, Messi va convertir cada partit en una experiència única per als aficionats, deixant una empremta inesborrable en la història recent del club català. El seu nom sempre estarà vinculat al Barça i el seu llegat és etern. Tanmateix, malgrat tot el que representava, Joan Laporta es va veure obligat a forçar la seva sortida el 2021.

La sortida de Messi i la crisi econòmica del Barça

La situació econòmica del club català era tan greu que el nou contracte de Messi no va poder entrar en vigor, obligant Joan Laporta a forçar el seu traspàs al PSG. La sortida del '10' va ser un cop dur per al FC Barcelona i els seus seguidors, ja que Leo havia estat la cara de l'entitat durant més d'una dècada.

Després de la marxa de Messi, el Barça ha travessat diversos anys extremadament complicats: tota una travessia pel desert. Sense poder fitxar grans jugadors i amb La Masia en hores baixes, Joan Laporta ha hagut de fer malabars per formar un projecte competitiu. Un esforç que ara està donant els seus fruits.

Ara, el Barça torna a estar en una posició més sòlida, cosa que li permet somiar amb la possibilitat de tenir els millors jugadors. De fet, Joan Laporta està tan satisfet que ha pres una decisió transcendental. I és que el '10' de Messi ja té nou propietari.

Lamine Yamal, l'hereu del '10' de Messi

Amb el retorn de l'estabilitat econòmica, Joan Laporta ha posat en marxa un pla per assegurar el futur del club. La renovació de Lamine Yamal, la joia més prometedora de La Masia, s'ha convertit en la seva absoluta prioritat. Gràcies a la millora financera, el Barça podrà oferir-li noves condicions econòmiques i garantir la seva permanència al club per molts anys més.

Però no només això, Joan Laporta també té plans per oferir a Lamine Yamal el dorsal '10' de Messi. Aquest gest no només seria simbòlic, sinó també un missatge clar de confiança cap a la joia de La Masia. I, per acabar-ho d'adobar, un impuls sense precedents a nivell de màrqueting.

Lamine Yamal, amb només 17 anys, ja ha demostrat la seva qualitat i el seu potencial. Amb el '10' a l'esquena podria seguir els passos de Messi i convertir-se en el nou referent del FC Barcelona. L'afició culer està plena d'il·lusió davant aquesta possibilitat.

El futur de Lamine Yamal està assegurat

La pròxima temporada es perfila com un moment clau per a Lamine Yamal. Amb la possibilitat d'heretar el '10' de Messi, el jove talent té una gran oportunitat per consolidar-se com l'estrella del Barça.

Encara que encara queda temps perquè es faci oficial la renovació i el canvi de dorsal, la il·lusió al club és màxima. El futur del FC Barcelona sembla assegurat amb jugadors com Lamine Yamal, que prometen tornar al club a la glòria que Messi va deixar enrere.