El gest viral de Lamine Yamal amb Ansu Fati que enamora el Barça: 'Són família'

Ansu Fati portava més de 3 mesos sense disputar ni un sol minut oficial, però tot va canviar aquest passat dimecres, quan va disputar els minuts finals del Barça-Borussia Dortmund. El partit es va saldar amb una golejada (4-0) que deixa el Barça amb peu i mig a les semifinals, però va estar protagonitzat per un gran gest viral de Lamine Yamal. L'espanyol va ser clau en la victòria del Barça i fins i tot va anotar el quart gol, però va ser molt més decisiu amb un gest humà que 'e-Notícies' va captar i confirmar en exclusiva.

El Barça va golejar el Borussia Dortmund en un partit plàcid per als de Hansi Flick, que a la segona part van encarrilar la victòria amb un Robert Lewandowski letal a nivell golejador. A més, el partit va estar orquestrat per un Lamine Yamal que no només va ser decisiu amb el seu gol, sinó que va repartir joc com va voler. L'internacional espanyol ja és el millor jugador del món, però també va deixar un gest que il·lustra que és un gran company i que té un cor enorme.

A més de Lamine Yamal, Frenkie de Jong va ser un altre dels grans protagonistes del partit contra el bloc alemany. De Jong va brillar en totes les facetes del joc, però va estar especialment il·luminat en les tasques defensives, cosa que ha millorat molt amb Hansi Flick. Tot i que De Jong va ser clau, l'MVP del partit va ser per a Robert Lewandowski, que va marcar 2 gols que deixen el Barça a res de ser semifinals de Champions.

El gest viral de Lamine Yamal amb Ansu Fati que enamora al Barça: 'Són família'

El Barça va viure una altra gran nit màgica a Montjuïc, però Lamine Yamal va ser, sens dubte, el gran protagonista amb un gest que ja s'ha fet viral a les xarxes socials. Lamine Yamal no va acabar el partit contra el Borussia Dortmund. Va ser substituït al minut 86, per petició pròpia, però el curiós és que ho va fer perquè el seu amic Ansu Fati pogués entrar al terreny de joc 3 mesos després.

Segons va poder saber 'e-Notícies' en exclusiva, Lamine Yamal va voler accelerar el canvi perquè Ansu Fati, un dels seus millors amics al Barça, pogués entrar i jugar més minuts. El gest de Lamine Yamal ràpidament es va fer viral a les xarxes socials, tot i que hi va haver aficionats que es van espantar per una possible lesió de l'espanyol.

Tot 'ok' amb Lamine Yamal: la seva insistència en el canvi va ser perquè Ansu Fati, company i gran amic, pogués gaudir del que més li agrada a la vida.

Ansu Fati gairebé no va entrar en joc, però la idea de Hansi Flick és que disposi d'una altra gran oportunitat aquest pròxim diumenge en el duel de LaLiga EA Sports a Leganés.