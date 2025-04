Joan Laporta li ofereix un contracte al Barça, però Fermín López cancel·la el fitxatge

Joan Laporta tenia molt avançat el fitxatge d'un nou migcampista ofensiu, però aquest ha quedat terminalment descartat després de les últimes actuacions de Fermín López, canterà format a la Masia. Si bé és cert que el rendiment i el minutatge de Fermín López havien descendit substancialment, el de Huelva ha tornat a girar la truita i ja obliga a Laporta. De fet, Joan Laporta, que tenia un contracte preparat per a un crack mundial, s'ha vist obligat a retirar-lo: el rendiment de Fermín López és descomunal i Flick també està enamorat.

El mercat de fitxatges està tancat, però és temptador començar a moure's, sobretot per a un Joan Laporta que vol que el Barça il·lusioni amb futbol i també amb nous fitxatges. Joan Laporta volia fitxar un migcampista ofensiu i el gran damnificat havia de ser Fermín López, però tot ha canviat en aquestes últimes hores: Fermín López ha convençut Laporta. Fermín López va ser titular contra el Borussia Dortmund i no va veure porteria, però va ser clau perquè el Barça golejés el bloc alemany, tocat i gairebé enfonsat a la Champions League.

El Barça considerava que Fermín López tindria molt complicat seguir gaudint de minuts de qualitat, però la veritat és que el canterà de la Masia ha convençut del tot a Flick. Amb la baixa de Dani Olmo, Fermín López s'ha convertit en el mitjapunta titular del Barça, motiu pel qual Joan Laporta s'ha plantejat cancel·lar un fitxatge TOP. Joan Laporta ho tenia molt avançat i fins i tot ja redactava el contracte, però les últimes actuacions de Fermín López han obligat a cancel·lar aquesta incorporació, que estava a punt de ser oficial.

Fermín López brilla i es veu amb Joan Laporta: el president del Barça ja cancel·la el fitxatge d'una estrella mundial

Les dades demostren el que moltes vegades som incapaços d'expressar, o almenys això diuen. En el cas de Fermín López queda demostrat: cap migcampista de les 5 grans lligues d'Europa ha completat més passades filtrades cada 90 minuts. Aquesta dada il·lustra que, actuant a la mitjapunta, no hi ha cap jugador més incisiu que Fermín López, que està ocupant el rol del lesionat Dani Olmo, habitual en l'equip titular.

Joan Laporta tenia llest el fitxatge d'un crack mundial per reforçar el centre del camp, però, després de les últimes actuacions de Fermín López, ha quedat completament descartat. I és que Joan Laporta s'havia decidit per Antonio Cordero, estrella del Màlaga que actua en aquesta mateixa posició, però el Barça frenarà el seu interès després dels minuts de Fermín. Cordero està representat per Pini Zahavi, gran amic de Joan Laporta, motiu pel qual el president estava disposat a oferir-li un contracte, però ha quedat totalment descartat.

Joan Laporta li ofereix un contracte al Barça, però Fermín López cancel·la el fitxatge

Antonio Cordero, més conegut com Antoñito, tenia moltes possibilitats de fitxar pel Barça signant un contracte de llarga durada, però el club culer ha frenat el seu interès de forma definitiva. La veritat és que el Barça, que compta amb Fermín López, sí que treballa amb una opció alternativa per fitxar Cordero: que tingui fitxa del filial i jugui cedit. El Barça ho està negociant, però segons ha pogut saber 'e-Notícies', l'operació està freda i, per tant, Cordero no està per la labor d'acceptar tenir fitxa del filial culer.

La clau en aquest 'frenazo' l'ha tingut Fermín López, campió d'Europa i dels Jocs Olímpics durant aquest passat estiu. Fermín López no està vivint la seva millor temporada, però és un fix a la mitjapunta per a Hansi Flick i el Barça vol mantenir-li aquest estatus. Cal recordar que Fermín López va renovar el seu contracte amb el Barça fa alguns mesos i que té vinculació amb l'entitat catalana fins al 2029.