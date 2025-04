El Barça entra de ple en la fase decisiva del curs i ho fa rebent la visita del Borussia Dortmund a l'anada dels quarts de final de la Champions. El Barça té moltes esperances dipositades a Europa, però el cert és que el seu bon paper a la Champions League també depèn de la UEFA, que últimament l'havia perjudicat força. Hi ha moltes formes de perjudicar, però el Barça no havia tingut fortuna amb els arbitratges, cosa que podria repetir-se després de l'últim càstig de la UEFA abans del Barça-Borussia Dortmund.

La relació entre Barça i UEFA no és dolenta, però ha quedat una mica deteriorada per culpa de la creació de la Superlliga, en la qual només queden catalans i Real Madrid. Ceferin, president de la UEFA, té una bona relació amb Joan Laporta, però el president del Barça no se'n refia i menys veient l'última decisió abans del Barça-Borussia Dortmund. I és que, en aquestes últimes hores, s'ha confirmat el nom de l'àrbitre que s'encarregarà del partit d'anada d'aquests quarts de final entre Barça i Borussia.

El Barça espera que l'àrbitre i el VAR no siguin els grans protagonistes del partit, però el cert és que veient l'última decisió de la UEFA la preocupació existeix. I és que, per a aquest important partit, la UEFA ha escollit un àrbitre amb poca experiència i trajectòria a Europa, cosa que el Barça veu poc lògica. A més, algunes fonts del Barça fins i tot parlaven d'un "càstig directe al Barça", cosa que des de la UEFA sembla no ser intencionada, però que és incoherent tenint en compte diversos factors.

Oficial, la UEFA castiga el Barça abans de rebre el Borussia Dortmund: 'Àrbitre...'

Barça i Borussia Dortmund es veuran les cares aquest dimecres (21 hores) en el que serà el primer gran assalt d'aquests quarts de final de la UEFA Champions League. La UEFA 'ha castigat' de forma indirecta el Barça, ja que ha designat un àrbitre que no agrada gens a Can Barça. L'encarregat de liderar el partit serà el noruec Espen Eskås, internacional des de 2017 i que ja va dirigir el Barça en la victòria contra Estrella Roja a Belgrad.

Tot i que els precedents amb Eskås són bons, al Barça no li agrada gens la forma d'arbitrar del noruec, que estarà assistit per Dennis Higler al VAR. De fet, el Barça considera que la designació d'Eskås és gairebé un 'càstig', ja que estem en una fase de Champions en què només haurien de xiular els millors col·legiats. Eskås ha dirigit sis partits en aquesta Champions i té una mitjana de 3,17 grogues per partit, cosa que hauria d'afavorir el Barça, ja que el col·legiat castigarà accions amb relativa facilitat.

L'últim partit que ha dirigit va ser de la Nations League. Parlem del Croàcia-França (2-0). A l'altre equip que ha dirigit aquest any a la Champions League va ser al Real Madrid, que va superar còmodament (0-3) el Brest.