Pablo Torre li demana que se'n vagi del Barça a l'Atlètic: només així podrà tenir minuts

La temporada actual no està sent bona per a Pablo Torre, ja que el càntabre només ha participat en 14 partits, disputant un total de 421 minuts. El jove migcampista va arribar al Barça amb l'aureola de ser una jove promesa del futbol espanyol, però la realitat és que s'ha estancat. Ni amb Xavi Hernández ni amb Flick ha pogut jugar de manera regular, cosa que perjudica la seva progressió.

Malgrat això, i amb els pocs minuts disputats, Pablo Torre ha demostrat la seva enorme qualitat marcant 4 gols i donant 3 assistències. El càntabre ha demostrat que té talent, però la gran competència en la medul·lar de l'equip li dificulta poder tenir minuts. Hansi Flick dona prioritat a altres futbolistes en la seva posició com són Dani Olmo o Fermín López, fins i tot el mateix Gavi.

Davant tal escenari, Pablo Torre sap que per poder tenir l'oportunitat de jugar amb regularitat, l'única possibilitat és que algun futbolista de la plantilla se'n vagi aquest estiu. Una possibilitat que podria donar-se en el mercat de fitxatges estival tenint en compte que Simeone està molt interessat en el fitxatge de Fermín López. El càntabre sap que si Fermín acaba fitxant per l'Atlètic podria gaudir de més protagonisme en el terreny de joc.

L'Atlètic de Madrid aposta pel fitxatge de Fermín López

Encara que Fermín López no és un indiscutible de Flick en l'equip titular, l'andalús és una peça molt important en l'esquema de l'alemany. Aquesta temporada ha participat en 34 partits, 1.393 minuts de joc efectiu, marcant 5 gols i repartint 8 assistències. Hansi Flick valora especialment el seu treball, la seva capacitat d'arribada i el seu olfacte de gol.

Són precisament aquestes característiques les que també valora el tècnic colchonero Simeone, que desitja incorporar Fermín López a la seva plantilla. Simeone vol reforçar la medul·lar atlètica i dotar-la de més arribada a l'àrea, i veu en Fermín el futbolista ideal. L'Atlètic vol seduir el '16' garantint-li un paper protagonista dins de l'equip i estan disposats a realitzar una gran oferta aquest estiu.

El Barça aposta per Fermín

Fermín López va ser renovat l'estiu passat fins al 2029 i el club li va establir una clàusula de 500M. El Barça li va voler reconèixer amb aquesta renovació la seva gran participació en els Jocs Olímpics, on es va proclamar campió amb la Selecció Espanyola i va obtenir l'or olímpic. A l'entitat catalana no s'esperen canvis, estan molt tranquils sabent que Fermín és una peça valorada per Hansi Flick.

No obstant això, el Barça no passa pel seu millor moment a nivell econòmic, així que una gran oferta de l'Atlètic podria ser valorada. La direcció esportiva té també en ment reforçar certes demarcacions de l'equip i un ingrés important podria facilitar les coses. El pròxim mercat d'estiu es presenta bastant mogut i ni Fermín ni Pablo Torre tenen la seva continuïtat assegurada.