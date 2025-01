Joan Laporta va demanar el seu fitxatge, Deco s'adorm i el deixa escapar: l'Arsenal guanya

Joan Laporta s'ha vist embolicat en una de les majors polèmiques del Barça d'aquests últims anys. Després d'afirmar públicament que podia fer front a grans fitxatges, el president ha deixat clar que no. De fet, l'encarregat de tot aquest tema, Deco, ha estat una de les persones més assenyalades del club.

El Barça ha tingut la sort de poder comptar amb jugadors del filial de màxima qualitat, però sempre va bé poder comptar amb reforços externs. Un club com el de la Ciutat Comtal sempre ha pogut tancar incorporacions, però aquests últims anys no ha estat possible. Ara, Joan Laporta i Deco estan a punt de perdre un dels millors per culpa de l'Arsenal.

L'Arsenal es llança a per el favorit de Joan Laporta

L'Arsenal vol reforçar la seva plantilla per a la pròxima temporada i el centre del camp és la zona que necessita millorar Mikel Arteta. L'equip anglès està en els llocs més alts de la classificació, però les seves altes esferes creuen que encara pot ser millor. Paral·lelament, el Barça somia amb un fitxatge que també ajudaria a lluitar, encara més, per tots els premis.

Joan Laporta porta temps darrere de Martín Zubimendi, l'estrella de la Real Sociedad que va rebutjar diverses ofertes el passat estiu. L'espanyol està passant per un gran moment i diversos dels grans d'Europa s'han fixat en ell. El conjunt basc sap que compta amb un dels efectius més desitjats del moment, però, per sort per als seus aficionats, la seva clàusula és alta.

Encara que 60 milions poden pagar-los molts conjunts de primer nivell, el Barça ja no pot entrar a la subhasta. Els de la Ciutat Comtal ja van fitxar Dani Olmo i suficients problemes han tingut per inscriure'l. Els culers han obtingut la cautelar després de molt sacrifici, però el drama seguirà fins que es conegui la resolució definitiva.

Martín Zubimendi, a la llista de tots

Martín Zubimendi té un valor de mercat de 60 milions d'euros i contracte amb la Real Sociedad fins al 2027. L'Arsenal està decidit a pagar la seva clàusula i diverses fonts afirmen que tot podria passar en els pròxims dies. Segons El Nacional, el migcampista està disposat a plantejar-se opcions per al futur.

Joan Laporta no podrà fer res, però, per sort, el Barça compta amb Marc Casadó. Deco s'ha adormit en els llorers i no ha tancat a temps la incorporació de Martín Zubimendi. Ara, tot apunta que el '4' de la Real se n'anirà a l'Arsenal.