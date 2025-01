Confirmat, Flick avisa i manté el seu càstig, Ter Stegen aplaudeix: 'Ha canviat mo...'

Hansi Flick ha donat molt de què parlar des que va arribar al Barça fa ja uns mesos i cada cop és més rellevant. A finals de la temporada passada, la directiva va prendre la decisió de rescindir el contracte a Xavi Hernández i anar a per l'alemany. Des d'aquest moment, la situació del club ha millorat i els aficionats s'han tornat a il·lusionar amb el bon joc del seu equip.

Els de la Ciutat Comtal porten anys sense passar per un bon moment econòmic, però hi ha hagut diversos factors que han fet que es mantingui competitiu. Integrants com Ter Stegen han estat en les bones i en les dolentes, i els resultats d'ara són el fruit de prendre decisions doloroses. De fet, sembla que Flick ha pres una decisió que podria canviar-ho tot des d'ara fins al final de la temporada.

Hansi Flick i Ter Stegen, mà a mà

Ter Stegen és el capità i tots els seus companys li tenen molt de respecte: de fet, ja es va veure en la celebració després de la victòria del Clàssic. Tot i estar lesionat, va ser l'alemany qui va aixecar el trofeu de campions i tots els culers estaven conformes amb el gest. El porter sempre ha buscat el millor per al club i sap que Hansi Flick està fent coses realment bones per ell.

Ter Stegen porta molts anys al Barça i sempre ha buscat competir, guanyar i que l'equip doni la cara. Per desgràcia, a principis de temporada va patir una lesió la qual ha obligat a Flick a posar a Iñaki Peña a la porteria. Des d'aquest moment, el del filial ha estat sota pals, però tot ha canviat després del partit contra el Reial Madrid.

Iñaki Peña estava començant a millorar ràpidament, però Flick el va deixar fora per arribar 3 vegades tard als entrenaments. En el seu lloc, Szczesny ha ocupat el lloc de titular i ha convençut el cos tècnic i els aficionats. L'entrenador ha transmès un missatge durant una roda de premsa i sembla que està tot clar.

La decisió de Flick

Flick vol el millor per a la porteria, igual que Ter Stegen, i ha afirmat recentment que la situació a la porteria ha canviat molt. El compromís, ganes i la professionalitat de Szczesny l'han col·locat, pel que sembla, per davant d'Iñaki Peña. És molt probable que el porter alemany aplaudeixi la decisió, ja que vol el millor per a l'equip.