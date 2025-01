Confirmat, Deco el salva i negocia amb el Betis: acord total, comiat al Barça

Aquesta nit, en el partit de Copa del Rei que es disputa a Montjuïc, el Real Betis buscarà donar la sorpresa davant un Barça que arriba en estat de gràcia. Els de Flick venen de conquerir la Supercopa amb total solvència davant el seu màxim rival i buscaran mantenir la ratxa davant els de Pellegrini. Tanmateix, més enllà del que succeeixi en el verd, Deco s'ha convertit en el gran protagonista.

El director esportiu té la complicada missió de dissenyar la planificació esportiva del Barça amb recursos molt limitats. L'estiu passat només va poder fitxar Olmo i Pau Víctor, prioritzant l'estabilitat financera del club al desig de Flick de comptar amb reforços de màxim nivell. I ara, al gener, sembla que tot seguirà igual amb el tema de les arribades.

En canvi, per a les sortides, Deco té un pla. Sap que la necessitat d'alleugerir massa salarial per poder fer front a nous fitxatges és urgent, així que ha pres una decisió. Ha trucat al Betis per oferir un jugador amb el qual Flick no compta, així que l'acord podria quedar tancat avui mateix.

Deco ja negocia amb el Betis

Betis i Barça mantenen una bona relació des de fa diverses temporades: el cas més evident és el de Vitor Roque. El fitxatge estrella de Deco no va triomfar al Camp Nou i va haver de sortir del club català després de parlar amb Hansi Flick. Ara Tigrinho brilla al Benito Villamarín, així que el conjunt andalús està buscant repetir l'operació amb un altre dels descartats del tècnic alemany.

En aquest cas, es tracta d'un futbolista al qual Deco acaba de rescatar de la graderia. Sí, perquè Pau Víctor ha estat a prop de no poder jugar en el que queda de temporada, però ara que ha estat inscrit vol tenir minuts encara que sigui fora del Barça. És per això que Deco ja està negociant la seva cessió al Betis.

Pau Víctor, clau en el Betis-Barça de Copa del Rei

A poques hores de l'inici del partit encara no sabem si Pau Víctor serà titular. La Copa del Rei convida a fer rotacions i podria tenir la seva oportunitat. Deco, per la seva banda, prefereix que no jugui per evitar que la seva marxa al Betis es frustri per una possible lesió.

I és que, segons informem la setmana passada, Deco va estar reunit durant més de 2 hores amb la directiva del Betis. No sabem amb certesa si va ser per parlar de Pau Víctor, de Vitor Roque o de qualsevol altra qüestió. El que està clar és que la relació entre ambdós clubs és molt bona, així que en cas que el '18' del Barça surti, el Benito Villamarín serà el seu destí.