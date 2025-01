El missatge de Laporta a Florentino ressona des del Bernabéu al Camp Nou: 'Xapa i...'

Joan Laporta va comparèixer ahir per abordar algunes de les polèmiques que envolten el FC Barcelona. Durant la roda de premsa, el president va parlar de tot, però va fer especial èmfasi en el cas Dani Olmo, les obres del Camp Nou i l'acord dels palaus VIP. Però també va tenir temps per parlar del seu màxim rival, Florentino Pérez, al qual li va donar una de cal i una d'arena.

En primer lloc, Joan Laporta va voler donar les gràcies al Real Madrid per no posicionar-se en contra del Barça en el cas Dani Olmo. Va expressar la seva gratitud, i tal com ja va fer Florentino, va deixar caure que les relacions entre ambdós clubs han de ser positives. No obstant això, malgrat les seves bones paraules, en parlar del Camp Nou es va mostrar molt més contundent.

En referir-se a les obres del Camp Nou, Joan Laporta va deixar caure una bomba que va apuntar directament al president del Real Madrid, Florentino Pérez, i al criticat nou Bernabéu. Unes declaracions que demostren l'enorme diferència que existeix en el plantejament d'ambdós estadis.

El missatge enverinat de Joan Laporta a Florentino Pérez

La tornada al Camp Nou és un dels aspectes que més preocupen al soci culer. En principi, el retorn al temple del Barça estava previst per a finals de 2024, però a poc a poc els terminis s'han anat endarrerint. I, actualment, la data d'estrena ha estat fixada per al pròxim mes de maig, encara que Joan Laporta no va voler ser tan concret: "tornarem el més aviat possible", va dir.

En aquest sentit, Joan Laporta ha estat molt criticat pels nombrosos retards que han patit les obres del Camp Nou, i va ser llavors quan va voler defensar-se parlant del Madrid. Sí, perquè el mandatari culer va ser molt clar en dir que "estem fent un camp nou, no fent xapa i pintura. No és una remodelació".

Afirmació que molts van interpretar com una comparació implícita amb el projecte del nou Bernabéu. El comentari ha estat catalogat per molts com un record a les recents crítiques sobre el recent estrenat camp del Real Madrid. Malgrat la seva modernització, el nou Bernabéu ha enfrontat molts problemes com la falta d'insonorització, cosa que ha causat molts mals de cap a Florentino Pérez i la junta directiva.

Una tornada al Camp Nou amb ambició

Més enllà del seu missatge al Madrid, Joan Laporta va assegurar que els treballs al Camp Nou avancen amb solvència, encara que va reconèixer els desafiaments que suposa el projecte. Va insistir que el nou estadi serà un icona del futbol mundial, dissenyat per oferir una experiència única als aficionats.

A més, també va deixar clar que el club està impacient per tornar, ja que suposaria una millora important en els ingressos percebuts cada vegada que l'equip juga com a local.

Veurem quan torna finalment el FC Barcelona al Camp Nou, encara que tot apunta que hauria de ser abans que acabi la present temporada. Sí, perquè la concessió de Montjuïc finalitza a finals de març. Una situació que Laporta té perfectament controlada i que resoldrà demanant una pròrroga a Barcelona Serveis Municipals, entitat encarregada de la gestió de l'actual feu del club català.