Al·leluia! Xabi Alonso per fi pot comptar amb el seu '9' preferit: adeu a Gonzalo García
Xabi Alonso tindrà més solucions en atac a partir d'ara
Endrick no és un fitxatge d'última hora, però per a Xabi Alonso com si ho fos. El brasiler va arribar al Real Madrid la temporada passada com una de les grans apostes de futur de Florentino Pérez. El president va desemborsar 72 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis, però la veritat és que fins ara no ha pogut demostrar la seva qualitat.
Els problemes físics i la manca de minuts van marcar la seva primera temporada a l'elit. Diverses lesions el van lastrar, impedint-li demostrar el potencial que tothom intuïa i restant-li continuïtat al camp sota les ordres d'Ancelotti. Tanmateix, ara Endrick està completament recuperat i llest per debutar amb Xabi Alonso vestint el dorsal icònic '9'
Endrick es posa a les ordres de Xabi Alonso
Endrick ha treballat dur a Valdebebas durant les últimes setmanes amb un objectiu clar: tornar a ser decisiu. Amb només 19 anys sap que té una enorme responsabilitat, però també el talent suficient per assumir-la. Al seu cap hi ha guanyar-se la confiança de Xabi Alonso per ser titular al Bernabéu
En aquest sentit, Xabi Alonso li exigeix sacrifici. No vol només un davanter que marqui gols, sinó un futbolista que pressioni, que s'associï i que aporti intensitat en tot moment. Endrick és conscient que no li regalaran res, així que ha d'aprofitar qualsevol minut al terreny de joc.
Gonzalo García perd el seu lloc a la rotació
Mentre Endrick patia amb les lesions, Gonzalo García va emergir amb força. El canterà va aprofitar l'oportunitat i va brillar al Mundial de Clubs, on va mostrar caràcter, gols i personalitat per convèncer el cos tècnic. Des de llavors, s'ha mantingut en la lluita per un lloc a l'atac.
Ara, la recuperació d'Endrick suposa un nou desafiament per a Gonzalo García. Sap que la competència serà ferotge, però també que està preparat per lluitar de tu a tu amb la gran joia brasilera. Xabi Alonso valora la seva actitud i el considera una peça útil per a la rotació ofensiva.
Una batalla que beneficia el Real Madrid
El pols entre Endrick i Gonzalo García promet marcar la temporada. Per al Real Madrid, la situació és ideal: dos joves talents futbolístics amb fam de minuts, capaços d'elevar el nivell a cada entrenament i a cada partit. La meritocràcia dictarà sentència i decidirà qui juga més.
Endrick vol reivindicar el seu fitxatge milionari i demostrar que està llest per liderar la davantera. Gonzalo, en canvi, busca consolidar-se com l'exemple perfecte de la pedrera blanca. Diferents orígens, mateix objectiu: triomfar al Bernabéu
