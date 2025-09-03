Joan Laporta activa la palanca del segle: 500 milions per al Barça, la UEFA dona l’OK
El Barça, encapçalat per Joan Laporta, activa la palanca del segle gràcies a l'ajuda de la UEFA
La situació econòmica del Barça no remuntava o, almenys, això semblava des de fora, però tot ha canviat després de l'última reunió entre el president, Joan Laporta, i la UEFA. Els ingressos del Barça continuen molt condicionats per les pèrdues, però alguna cosa està a punt de canviar al Barça: Joan Laporta activa la palanca del segle valorada en 500 milions. Laporta, que ha recuperat la seva bona relació amb la UEFA, té l'OK final per part de Ceferin: el Barça podrà activar una palanca, serà una gran notícia per al club.
La gran notícia ha caigut molt bé al Barça, on estaven ansiosos per recuperar la bona sintonia amb la UEFA. Joan Laporta i la seva directiva estan fent tot el possible per sanejar els comptes i millorar l'economia del Barça: ho han aconseguit amb una palanca TOP, 500 milions d'euros. El Barça estava travessant una època complicada a nivell econòmic, però Joan Laporta ha resolt aquesta situació i el Barça comença a aixecar el cap, sobretot gràcies al nou Camp Nou.
Per activar aquesta palanca, la qual és molt TOP, ha estat clau la participació de la UEFA, que ha autoritzat un Joan Laporta que se n'ha sortit amb la seva. El Barça ha activat diverses palanques amb la finalitat de poder complir amb les normes de 'fair play' i per poder continuar inscrivint nous fitxatges, però aquesta última és bestial. Joan Laporta ho ha aconseguit després de veure's les cares amb la UEFA: Aleksander Ceferin fa un gran favor al Barça, taxat en 500 milions d'euros a ingressar pròximament.
El Barça està patint molt per poder estrenar el Camp Nou a temps: el partit contra el València és a tocar i sembla que no s'hi arribarà. La idea del Barça és clara: jugar la Lliga al Johan Cruyff primer i, posteriorment, adequar Montjuïc per al que resti de competició fins poder tornar al Camp Nou. El Barça patia per la UEFA Champions League, ja que la UEFA obliga que es jugui sempre al mateix estadi, de principi a fi.
Joan Laporta va voler conèixer l'opinió sincera de la UEFA i per això es va veure les cares amb Aleksander Ceferin, que va valorar el gest del president del Barça, una mica preocupat. Les bones notícies no van trigar a arribar, segons va avançar 'RAC1' en exclusiva: la UEFA ha cedit, de manera que el Barça podrà tornar al Camp Nou durant les fases d'eliminació.
La UEFA i Joan Laporta arriben a un acord ja oficial: "Gran palanca per al barcelonisme i venen fitxatges..."
Dit d'una altra manera, la UEFA de Ceferin permetrà que el Barça, si avança a la següent fase de la UEFA Champions League, jugui les eliminatòries al nou Camp Nou. Alhora, si el Camp Nou està llest, la UEFA permetrà que el Barça pugui canviar d'escenari durant la mateixa fase de lliga de la UEFA Champions League.
Això permetrà, entre altres coses, que el Barça tingui més temps per avançar les obres i que, un cop adequades, el club culer ingressi molts diners pel 'ticketing'.
En aquest sentit, fonts del Barça confirmen que la "gran palanca del segle", com s'ha batejat, permetrà que el Barça es recuperi i passi a ingressar uns 500 milions anuals. Ceferin i la UEFA ja ho confirmen: 500 milions per al Barça després de l'OK aconseguit per Joan Laporta.
