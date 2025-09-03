Insòlit: Vinícius Júnior li treu 33 fitxatges al Reial Madrid per al seu nou equip
El mercat de fitxatges ja ha tancat i Vinícius Júnior s'ha convertit en el gran protagonista
Vinícius Júnior ha estat un dels grans protagonistes de l'estiu. Els qui treballen diàriament amb ell saben que parlem d'un jugador únic, capaç de decidir partits amb els seus increïbles regateigs i la seva facilitat per marcar gols al·lucinants. Durant anys ho ha demostrat al Santiago Bernabéu, temple de l'afició madridista que l'ha convertit en el seu referent absolut.
Tanmateix, la continuïtat de Vinícius Júnior al Real Madrid no va estar clara fins a l'últim dia de mercat. El seu rendiment durant la temporada passada no va convèncer del tot la directiva. Tot i que va tancar el curs amb 22 gols i 19 assistències, la sensació general va ser que podia haver donat molt més.
A més, les seves exigències econòmiques van complicar la negociació d'una renovació que semblava imminent. Florentino Pérez es va mostrar ferm a no cedir a totes les pretensions de Vinícius. Aquesta tensió gairebé va provocar la seva sortida inesperada del club blanc.
Finalment, el mercat de fitxatges va arribar al seu final i Vinícius Júnior continua sent jugador del Real Madrid. La calma ha tornat a l'entorn madridista, que no concep el futur immediat del vestidor sense ell. Si més no per ara, la seva continuïtat està assegurada, però el seu darrer gest podria tornar a generar molts rumors.
Insòlit: Vinícius Júnior li treu 33 fitxatges al Real Madrid pel seu nou projecte
Però hi ha un detall que no ha passat desapercebut en les últimes hores. Es tracta d'una faceta de Vinícius Júnior molt menys coneguda pel gran públic. El brasiler s'ha convertit en propietari del FC Alverca, equip de la Primera Divisió de Portugal.
L'Alverca afronta una nova etapa després del seu ascens a la màxima categoria lusitana. I Vinícius no ha dubtat a agafar les regnes del projecte amb una intensitat sorprenent. Prova d'això és que aquest estiu ha tancat ni més ni menys que 33 fitxatges.
La xifra ha causat impacte, ja que pocs equips a Europa han mogut tant el mercat. Vinícius vol que l'Alverca sigui competitiu des del primer dia. Per això ha dissenyat una plantilla pràcticament nova.
Vinícius Júnior se centra en l'Alverca i amenaça el Real Madrid
Evidentment, les diferències entre l'Alverca i el Real Madrid són abismals. Ni en l'esportiu ni en l'econòmic existeix possibilitat de comparació. Cap d'aquests 33 fitxatges tindria lloc a la plantilla blanca.
Tot i així, el moviment genera debat dins del madridisme. Florentino Pérez considera fonamental que el seu jugador estrella estigui plenament concentrat en el club. Una aventura empresarial d'aquesta magnitud pot esdevenir una distracció innecessària per a Vinícius Júnior, que ha de tornar a mostrar la seva millor versió al terreny de joc.
El que està clar és que Vinícius Júnior haurà de gestionar bé les seves prioritats. El Real Madrid espera que recuperi la seva millor versió i torni a ser determinant en els grans escenaris. El seu futur al Bernabéu depèn del que mostri sobre la gespa, no als despatxos de Portugal.
