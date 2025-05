Brutal clatellot de Flick a Ansu Fati després del de Valladolid: 'Hauríem preferit que...'

Ansu Fati té els dies comptats al Barça. La falta d'oportunitats, la nul·la confiança de Hansi Flick i el seu baix rendiment en els partits que ha disputat l'han col·locat en una situació cada vegada més complicada. A més, el fet de ser el tercer millor pagat de la plantilla fa que la seva sortida sigui una necessitat econòmica urgent per al club.

Des que Flick va assumir el comandament, Ansu Fati ha vist com el seu protagonisme a l'equip s'ha reduït. Les rotacions implementades per l'alemany han deixat Ansu en un paper secundari, i l'oportunitat de ser titular davant el Valladolid semblava ser la seva última carta. No obstant això, la seva actuació a l'Estadi de Zorrilla va ser completament decebedora.

Ansu Fati va desaprofitar una oportunitat d'or

Amb les rotacions massives que Flick va implementar per a l'encontre davant el Valladolid, Ansu Fati va començar com a titular. Aquesta era una gran oportunitat per demostrar que encara podia ser un jugador important en l'esquema del Barça. No obstant això, el seu rendiment al camp va ser insuficient.

Ansu Fati no va mostrar la intensitat ni el perill necessari per destacar, i la seva actitud va estar lluny de la d'un jugador compromès. Tot i que el Barça necessitava l'impuls dels seus jugadors titulars, el '10' no va aconseguir aportar res. Al descans, Hansi Flick va decidir substituir-lo, donant entrada a Raphinha, un canvi que va resultar clau perquè l'equip aconseguís la victòria.

Hansi Flick sentencia Ansu Fati

Després del partit, Flick va deixar clara la seva postura sobre el rendiment d'Ansu Fati. Encara que no el va esmentar directament, la seva declaració sobre les rotacions va ser un missatge indirecte per al jugador. "Hauríem preferit que Raphinha jugués menys", va dir Hansi Flick, en referència a la necessitat de donar més minuts a altres jugadors a causa del rendiment insuficient d'Ansu Fati.

El canvi realitzat per Flick no només va ser tàctic, sinó que també va marcar un punt d'inflexió per al futur d'Ansu Fati. El davanter, que estava sa i disponible, no va mostrar el nivell necessari per continuar al camp. Això va deixar clar que la seva presència al primer equip està més que compromesa.

La trajectòria d'Ansu Fati al Barça sembla arribar a la seva fi. La seva oportunitat davant el Valladolid va ser l'última per demostrar que podia continuar sent una peça clau al club. Després d'aquest partit, i amb la situació econòmica del club català, la seva sortida sembla ser inevitable.