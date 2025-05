Ni Ronald Araújo ni Eric García, Flick sorprèn: Gir de 180º per a l'Inter de Milà

Dimarts vinent, el Barça es juga el pas a la gran final de la UEFA Champions League a l'estadi Giuseppe Meazza. Després de l'empat 3-3 a Montjuïc, els de Hansi Flick necessiten una victòria a Itàlia per avançar. L'Inter de Milà va demostrar ser un equip sòlid i ben treballat, capaç d'explotar les debilitats defensives del Barça.

El partit d'anada va evidenciar les mancances defensives del conjunt blaugrana, especialment als laterals. La baixa confirmada de Jules Koundé per una lesió al bíceps femoral complica encara més la situació. A més, Robert Lewandowski continua sent dubte fins a última hora a causa de molèsties físiques.

Hansi Flick busca solucions en defensa

Davant aquest panorama, Hansi Flick ha de prendre decisions crucials a la línia defensiva. Les opcions per al lateral dret inclouen Eric García, Ronald Araújo i el jove Héctor Fort. Eric García ha estat utilitzat en aquesta posició recentment, però el seu rendiment ha generat dubtes.

Ronald Araújo, per la seva banda, és un central natural que pot adaptar-se al lateral dret, encara que això implicaria modificar la parella de centrals. No obstant això, Flick podria sorprendre atorgant la titularitat a Héctor Fort, canterà de 18 anys que ha disputat 15 partits aquesta temporada. Fort ha mostrat solidesa defensiva i projecció ofensiva en les seves aparicions, cosa que el converteix en una opció viable.

La confiança en la cantera culé

Héctor Fort ha estat una de les revelacions de la temporada, destacant per la seva maduresa i capacitat per assumir responsabilitats en partits importants. La seva inclusió en l'onze titular seria una mostra de la confiança de Flick en la cantera del Barça. A més, permetria mantenir Araújo al centre de la defensa, on el seu lideratge és fonamental.

La decisió final dependrà de les sensacions als entrenaments previs al partit i de l'evolució dels jugadors tocats. Flick haurà d'avaluar acuradament les opcions per conformar una defensa sòlida que pugui contenir l'atac de l'Inter. La presència de Fort en l'onze inicial seria un gir de 180º en la planificació del tècnic alemany.

Un duel de màxima exigència

L'enfrontament davant l'Inter de Milà serà de màxima exigència per al Barça. Els italians, malgrat la possible baixa de Lautaro Martínez, compten amb una plantilla experimentada i perillosa. L'equip de Hansi Flick necessitarà un rendiment impecable en totes les línies per superar l'eliminatòria.

L'aposta per Héctor Fort al lateral dret podria ser la clau per equilibrar la defensa i aportar frescor a l'equip. El jove canterà té l'oportunitat de consolidar-se en el primer equip i demostrar el seu valor en l'escenari més important del futbol europeu. Dimarts, al Giuseppe Meazza, se sabrà si Hansi Flick decideix fer aquest pas agosarat a la recerca de la glòria continental.