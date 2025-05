Gir de 180 graus del Barça amb Nico Williams: 'Decisió definitiva, el seu fitxatge...'

L'estiu passat, Nico Williams va ser el protagonista d'un culebró que semblava no tenir fi. L'extrem navarrès de l'Athletic era el màxim candidat per reforçar la davantera culé i la prioritat màxima de Hansi Flick. Finalment, Nico va decidir quedar-se una temporada més a Bilbao i el fitxatge es va acabar frustrant.

Els problemes del Barça amb el Fair Play i el desig de Nico Williams de disputar la Europe League al costat del seu germà van ser motius de pes. El somni d'assolir la final europea, que es jugarà a San Mamés, va pesar massa en l'ànim del jugador a l'hora de prendre la seva decisió final. Això sí, el seu desig de jugar al Camp Nou mai ha desaparegut.

El seu talent i gran qualitat, unit a la gran amistat amb els Lamine Yamal, Pedri o Balde, auguraven que aquest estiu podria ser el moment de tornar a intentar el seu fitxatge. Tanmateix, després d'un inesperat gir de 180º graus, sembla ser que ara és el Barça el que rebutja la incorporació de l'extrem navarrès. Les raons darrere d'aquest sorprenent canvi de rumb són diverses, i una d'elles té nom propi.

El fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona es cancel·la: els motius

Una de les causes que hauria fet reconsiderar a Laporta el fitxatge de Nico Williams és el tema econòmic. Encara que la seva actual clàusula, fixada en 60 milions d'euros, és assumible, el president preferiria invertir aquesta quantitat en posicions més necessàries. Recordem que Hansi Flick ha demanat reforçar ambdós laterals, incorporacions que es consideren del tot necessàries.

D'altra banda, també existeix la possibilitat que el Barça prefereixi fitxar un ariet de garanties que pugui suplir Lewandowski quan sigui necessari. El polonès té un any més de contracte, però als seus gairebé 37 anys sembla difícil que continuï més enllà de juny 2026. De ser així, el fitxatge de Nico Williams no tindria gaire sentit, ja que la prioritat passa per reforçar la punta de llança.

L'últim motiu té nom propi: Raphinha. L'‘11’ del Barça, que ja va estar en la corda fluixa la temporada passada per culpa de Nico Williams i que ara està signant números dignes de la Pilota d'Or. Si manté el seu nivell d'aquí a final de curs, sembla complicat pensar en un fitxatge que pugui treure-li el lloc.

Raphinha, clau en l'atac del Barça

El dorsal ‘11’ del Barça està completant una temporada excepcional, passant d'estar discutit amb Xavi a indispensable amb Hansi Flick. Els números de l'extrem brasiler són d'escàndol: 52 partits disputats i 4.207 minuts de joc efectiu. A més, Raphinha ha aconseguit anotar 32 gols en totes les competicions i repartir 25 assistències.

Raphinha és clau en l'esquema de Hansi Flick formant un trident màgic amb Lamine Yamal i Robert Lewandowski. La seva presència és motiu suficient per cancel·lar el fitxatge de Nico Williams, que no vindria per ser suplent en l'equip culé.