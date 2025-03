Ja és oficial, reunió confirmada: Neymar pren la seva decisió, el Barça i Flick accepten

Neymar, exfutbolista del Barça i actual extrem esquerre del Santos, vol tornar al futbol europeu i el seu desig és fer-ho en l'equip culer que dirigeix Hansi Flick. Si bé és cert que la situació física de Neymar genera alguns dubtes, al Barça comencen a veure amb bons ulls el possible retorn del crack, qui somia amb tornar. El fitxatge de Neymar no està avançat, però 'e-Notícies' pot confirmar que l'extrem ha pres una decisió final i que hi haurà reunió entre els seus representants i Hansi Flick: sorpresa revelada.

Neymar té complicat tornar al FC Barcelona, però juga amb un avantatge que encara no havia estat revelada: el seu representant, Pini Zahavi, és el mateix que porta a Hansi Flick. Neymar va boig per tornar al Barça i ja hi ha una reunió prevista per al pròxim mercat de fitxatges: Flick ja coneix la decisió de Neymar i està disposat a acceptar. Neymar, això sí, haurà de complir amb diverses condicions per tornar al Barça: Flick no vol distraccions i només li obrirà les portes si el seu futbol justifica el fitxatge a l'estiu.

El Barça i diversos intermediaris continuen negociant un possible retorn de Neymar, que està jugant al Santos amb l'objectiu de preparar-se, sobretot físicament, per tornar a Europa. L'objectiu de Neymar està molt clar: vol gaudir dels seus últims anys a Europa i vol fer-ho a la ciutat de Barcelona, per la qual cosa estaria disposat a fer-ho gratis. El Barça sap que en Neymar té diverses oportunitats, però destaca la comercial: amb el carioca els ingressos per vendes de samarretes es dispararien i Flick ja està informat d'això.

La reunió entre el Barça i Neymar ja té data: la sap Hansi Flick i també Joan Laporta, però hi ha condicions

Barça i Neymar han acordat trobar-se durant el pròxim mercat de fitxatges: Hansi Flick està disposat a analitzar la situació del talent, però li ha posat reptes i algunes condicions.

Flick vol que el fitxatge de Neymar sigui un alè d'aire fresc, però, sobretot, vol evitar que sigui un problema dins d'un vestidor que s'ha rejovenit. "En l'equip hi ha nous referents i l'arribada de Neymar podria generar conflictes i distraccions", asseguren fonts del FC Barcelona a aquest digital.

Ja és oficial, reunió confirmada: Neymar pren la seva decisió, el Barça i Flick accepten

Neymar està disposat a jugar gratis al Barça, cosa que LaLiga EA Sports no permetria, però el club culer només acceptarà que torni si es donen una sèrie de condicions. Una d'aquestes, per exemple, va vinculada al rendiment esportiu de Neymar: Flick vol que marqui 15 gols amb el Santos durant la present temporada oficial a Brasil. En funció de registres com aquests, el Barça estudiarà i es plantejarà el fitxatge de Neymar: hi ha una reunió prevista entre les parts i es durà a terme al juny.

Encara que el Barça de Hansi Flick té moltes altres prioritats, Joan Laporta vol retornar-li la il·lusió al culer i sap que, per a això, serà vital acudir al mercat de fitxatges estival. El temps corre, però sembla que el Barça ja hauria tancat un preacord verbal amb Neymar, que encara ha de demostrar que està preparat per tornar a competir en l'elit absoluta. Neymar ja ha pres la seva decisió: el Barça és la seva prioritat i Flick està disposat a acceptar, però abans vol veure com es troba l'extrem esquerre carioca.