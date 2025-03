Sorpresa al Camp Nou, Pablo Torre i Ansu Fati ja tenen nou equip: adeu Barça

Pablo Torre i Ansu Fati no travessen el seu millor moment al FC Barcelona. Van arribar amb la il·lusió de convertir-se en referents i tenir un paper rellevant en l'era de Flick, però la veritat és que viuen una situació força delicada. La realitat, tristament, és molt diferent del que esperaven quan va començar la temporada.

En el cas de Ansu Fati, qui porta el dorsal emblemàtic '10' a l'esquena, la situació és especialment alarmant. El canterà culer, cridat a marcar una època després de la seva fulgurant irrupció al primer equip, porta diverses setmanes quedant-se fins i tot fora de les convocatòries del tècnic alemany. Flick, malgrat reconèixer el seu esforç, considera que Ansu no encaixa en el seu esquema ni en els seus plans de joc.

La situació no és gaire millor per a Pablo Torre. El jugador càntabre, que va arribar procedent del Racing amb l'etiqueta de futura estrella, amb prou feines ha trepitjat el terreny de joc aquesta temporada. Fins ara, només ha disputat un 11% dels minuts totals a LaLiga i un 3% a la Champions, cosa que es tradueix en poc més de 300 minuts.

Davant aquest escenari, tant Pablo Torre com Ansu Fati han decidit fer un pas endavant i demanar al club una sortida. Tots dos consideren que, per molt afecte que li tinguin al Barça, necessiten trobar un nou destí on poder rellançar les seves carreres. I la veritat és que ja tenen sobre la taula ofertes molt interessants.

Pablo Torre: rumb al RCD Mallorca

El futur immediat de Pablo Torre apunta directament cap a les Illes Balears. El RCD Mallorca s'ha posat en contacte amb el futbolista i li ha transmès una proposta esportiva molt atractiva.

Els balears travessen un dels millors moments de la seva història recent, lluitant per accedir a posicions europees, cosa que podria complir-se aquesta mateixa temporada. A més, el seu estil de joc ofensiu i combinatiu encaixa a la perfecció amb el talent del mitjapunta càntabre, que veuria així multiplicats els seus minuts i oportunitats sobre el terreny de joc. Pablo Torre és conscient que al RCD Mallorca podria desplegar tot el seu potencial, guanyant protagonisme i madurant com a futbolista lluny de la pressió del Camp Nou.

Ansu Fati, una estrella a la recerca de brillantor a Vigo

Quant a Ansu Fati, la situació és encara més delicada. Encara que ha intentat convèncer Flick entrenant en solitari i redoblant esforços en cada sessió, la realitat és que no acaba d'entrar en els plans del tècnic alemany. Ansu ha jugat fins i tot menys que Pablo Torre, veient partits sencers des de la banqueta o directament des de la graderia.

Davant tal panorama, el Celta de Vigo ha trucat a la porta del '10' del Barça. Els gallecs busquen un nou referent ofensiu per a la pròxima temporada i creuen que Ansu Fati seria la peça ideal per tornar a l'equip celeste el protagonisme que mereix. Per a Ansu, el Celta suposa una gran oportunitat de recuperar sensacions, trobar minuts i tornar a sentir-se important en un projecte esportiu en creixement.

Tot sembla indicar que aquest estiu ambdós jugadors posaran fi a la seva etapa al Barça. Mallorca i Vigo ja els esperen amb els braços oberts. Un canvi necessari perquè tant Pablo Torre com Ansu Fati puguin retrobar-se amb el futbol i brillar de nou lluny del Camp Nou.