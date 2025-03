El futbol espanyol segueix immers en diverses polèmiques arbitrals i després de la victòria del Barça de Flick contra la Real Sociedad, són diversos els protagonistes que s'han pronunciat al respecte. Mateu Lahoz, exàrbitre de Primera Divisió, ha estat un dels primers a sortir al pas, ja que ha denunciat l'arbitratge que, segons el seu criteri, va ser "clarament favorable al Barça". Mateu Lahoz, actual analista arbitral de la 'COPE', va atacar el Barça i es va aprofitar d'una jugada sense polèmica per tornar a llançar diversos 'atacs' contra el club de Joan Laporta.

El Barça va guanyar amb claredat a la Real Sociedad, però el partit va estar condicionat per una expulsió al minut 18, que va deixar els donostiarres amb un jugador menys. Al minut 18, Aritz Elustondo va cometre una falta sobre Dani Olmo quan el migcampista del Barça se n'anava pel centre de l'atac sense defenses a superar per davant. L'entrada va ser castigada amb targeta vermella, mostrada, en aquest cas, per l'àrbitre andalús Alejandro Quintero González.

"Per a mi Elustondo no hauria d'haver estat expulsat davant el Barça. Era groga, perquè Javi López podia arribar a la disputa de la pilota amb Dani Olmo", va explicar Mateu Lahoz als micròfons de la 'COPE'. Aquesta visió dels fets va ser totalment oposada a la d'altres protagonistes com Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, que va assegurar que "la targeta a Elustondo era vermella clara".

Mateu Lahoz denuncia el Barça i Joan Laporta esclata: 'Cada setmana igual...'

Mateu Lahoz, exàrbitre espanyol de LaLiga EA Sports amb experiència en competicions arbitrals, també va assegurar que s'hauria "de donar una volta" a la situació, ja que "és una entrada de groga". Al Barça, segons ha pogut saber 'e-Notícies', al·lucinen amb les declaracions d'un Mateu Lahoz que pretén modificar tota normativa que hagi beneficiat al FC Barcelona de Joan Laporta.

El futbol espanyol viu dies de molt caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la carta del Real Madrid publicada fa alguns dies. De fet, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez. Un dels noms que ja ha tret el cap és el de Mateu Lahoz, àrbitre valencià ja retirat que passaria a liderar el CTA amb l'objectiu de posar pau.

El Barça ja va al·lucinar amb aquesta decisió i, ara, comença a tenir la mosca darrere l'orella amb les declaracions imparcials de Mateu Lahoz. "Joan Laporta està cansat que cada setmana sigui la mateixa història", asseguraven fonts del Barça a aquest digital. El Barça va sumar els tres punts després de guanyar la Real i el Real Madrid va quedar tocat després de perdre al camp del Betis: els d'Ancelotti s'allunyen del lideratge.