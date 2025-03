Hi ha acord, Simeone ofereix 75M per deixar KO al Barça: Fitxatge TOP

El pròxim mercat de fitxatges es preveu molt intens per les decisions que han de prendre dos dels gegants del futbol espanyol. Atleti i Barça tenen clars els seus favorits per reforçar les seves plantilles, especialment en la parcel·la ofensiva.

Simeone busca repetir l'exitosa operació de Julián Álvarez amb un altre davanter de primer nivell. Per la seva banda, Flick desitja fitxar un extrem o un davanter que pugui complementar el trident titular format per Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal. Davant aquesta situació, no és sorprenent que ambdós equips coincideixin en els seus desitjos.

Simeone i Flick miren al Liverpool

Simeone ha fixat la seva mirada en el Liverpool per reforçar la seva davantera, una cosa que Flick també ha fet. En concret, ambdós entrenadors, malgrat que han seguit de prop Darwin Núñez durant mesos, ara han centrat la seva atenció en un altre crack. Parlem de Luis Díaz.

El davanter colombià, que ha tingut alts i baixos aquesta temporada, ha demostrat ser un jugador amb gran talent, velocitat i capacitat per marcar gols. No obstant això, malgrat la seva qualitat, Luis Díaz s'ha convertit en el desig de Simeone i del Barça, ja que el seu futur sembla estar cada cop més lluny d'Anfield.

Luis Díaz vol canviar d'aires

Simeone creu que Luis Díaz encaixaria perfectament en el seu esquema, aportant frescor i desequilibri a l'atac. Per la seva banda, al Barça encaixaria perfectament com a suplent de luxe del trident titular. Dos escenaris molt apetibles per al '7' del Liverpool, que vol emprendre una nova aventura.

En els últims mesos, la participació de Luis Díaz amb Arne Slot ha caigut, així com les seves xifres anotadores. A més, tampoc està content amb la seva situació contractual: considera que mereix més del que percep. Un escenari idoni perquè Barça i Atleti entrin en la pugna pel seu fitxatge.

No obstant això, tot sembla indicar que els de la capital tenen més recursos per fer realitat la seva incorporació. Simeone ja té gairebé assumida la marxa de Griezmann i no vol perdre qualitat al front d'atac. És per això que el nom de Luis Díaz sona amb tanta força a les oficines del Metropolitano.

Simeone guanya

Per tant, llevat de sorpresa majúscula, sembla que serà Simeone qui guanyi la partida en aquesta ocasió. És cert que Luis Díaz ha confessat en diverses ocasions el seu interès per vestir la samarreta del Barça, però els catalans haurien de vendre algun pes pesant per costejar el seu fitxatge. Es rumoreja que el cost del seu traspàs rondarà els 75M.