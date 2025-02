Ja és oficial, reunió confirmada: Jules Koundé pren la seva decisió, el Barça accepta

Jules Koundé és un dels futbolistes que millor rendiment està donant des de l'arribada del nou entrenador, Hansi Flick. L'alemany està traient el millor del defensor i ha trobat el mètode perfecte perquè la defensa sigui competent. De fet, la defensa s'ha convertit, sense cap dubte, en un dels punts forts de l'entitat catalana.

Flick ha sabut implementar les seves tàctiques personals i ha fet que el Barça jugui molt millor. Gràcies a ell, el club ha tornat al més alt del futbol europeu i els resultats en lliga i Champions són el reflex perfecte. Diversos futbolistes han deixat clares les seves intencions pel que fa al nou projecte, però les de Jules Koundé s'han sabut recentment.

La situació de Jules Koundé

Jules Koundé, tot i que jugava al costat amb la selecció francesa, era central quan va arribar al Barça. Encara que durant molt de temps va estar rendint a un bon nivell, l'any passat va començar a cometre errors massa greus. Xavi Hernández va decidir adaptar-lo al lateral i està clar que va ser un gran encert per part del català.

Al principi, Jules Koundé no estava còmode en la posició de lateral i ho va admetre en diverses rodes de premsa. Amb el temps, el francès s'ha anat adaptant i finalment ha acabat sent un dels millors laterals drets de l'actualitat. Això ha fet que diversos dels grans conjunts d'Europa (especialment, de la Premier League) s'interessin per la seva situació contractual.

El Barça està molt content amb Jules Koundé i vol que es quedi, per la qual cosa busca ampliar el seu contracte, vigent, per ara, fins al 2027. Per sort per als culers, Jijantes va filtrar fa uns dies que l'agent del francès i Deco es van reunir per tractar aquest tema. Segons va apuntar el mitjà de Gerard Romero, ambdues parts estan tranquil·les i volen entendre's, per la qual cosa ha quedat clar que es quedarà al club.

Hansi Flick sobre Jules Koundé

Hansi Flick està content amb Jules Koundé en l'esportiu, però no està conforme amb les seves faltes de professionalitat. El francès ja ha arribat tard a xerrades prèvies al partit en dues ocasions, motiu que ha portat l'entrenador a deixar-lo a la banqueta. L'alemany ho considera una falta de respecte cap a la resta de companys i staff i no ho permetrà.

De totes maneres, Jules Koundé és molt important per a Flick i que vulgui renovar és una gran notícia. És qüestió de mesos que el Barça publiqui un comunicat oficialitzant la pròrroga del contracte del defensor.