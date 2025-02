Confirmat, cada cop més a prop del Barça: Deco prepara 85 M€, és millor que Rafael Leao

El director esportiu del Barça, Deco, continua en la recerca d'un extrem esquerre de màxim nivell per complementar el trident ofensiu de l'equip. Actualment, Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal estan registrant xifres destacades aquesta temporada. No obstant això, una lesió de qualsevol d'ells podria comprometre el rendiment ofensiu del conjunt blaugrana.

Amb l'objectiu d'evitar contratemps, Deco planeja reforçar la plantilla de cara al pròxim curs. La intenció és comptar amb alternatives de qualitat a la banqueta que mantinguin el nivell competitiu de l'equip. Aquesta estratègia busca assegurar que el Barça pugui afrontar totes les competicions amb garanties, fins i tot davant possibles baixes dels seus titulars.

Rafael Leao cau de la llista

Durant diversos mesos, Nico Williams va ser el principal candidat per reforçar la banda esquerra del Barça. El jove talent de l'Athletic Club va despertar l'interès de la direcció esportiva culé per la seva velocitat i capacitat de desbordament. No obstant això, Nico va optar per renovar el seu contracte i continuar el seu desenvolupament en el conjunt bilbaí, descartant així la seva arribada al Camp Nou.

Després de la negativa de Nico Williams, el nom de Rafael Leao, davanter de l'AC Milan, va començar a sonar amb força als despatxos del Barça. El club italià estaria disposat a negociar el seu traspàs per una xifra propera als 100 milions d'euros. No obstant això, aquesta opció es considera elevada per a les arques del club català, especialment en el context econòmic actual.

Luis Díaz: l'alternativa preferida de Deco

Davant les dificultats per concretar el fitxatge de Leao, Deco ha centrat la seva atenció en Luis Díaz, extrem colombià del Liverpool. Díaz no està satisfet amb la seva participació en el conjunt anglès i veuria amb bons ulls un canvi d'aires. A més, el seu perfil encaixa perfectament en l'esquema tàctic del Barça, aportant velocitat, desequilibri i gol des de la banda esquerra.

Des del punt de vista financer, la incorporació de Luis Díaz resulta més factible per al Barça. El salari del colombià al Liverpool és d'uns 3,4 milions d'euros bruts per temporada, una xifra assumible dins de l'escala salarial del club català. No obstant això, el principal obstacle està en el cost del seu traspàs, el Liverpool podria exigir al voltant de 85 milions per deixar sortir el jugador.

Per ara, Deco no ha enviat cap oferta concreta al Liverpool, però no trigarà. Sap que fitxar Luis Díaz seria fer un salt de qualitat. Això sí, perquè arribi, algú haurà de sortir, i Ansu Fati sembla ser l'escollit.