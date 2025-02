Lamine Yamal ja és la gran estrella futbolística i mediàtica del Barça i així ho demostren els números: el davanter espanyol és el jugador del primer equip que més samarretes ven. Tenint en compte aquesta dada, que ha estat avançada pel 'Diario AS', el Barça ha de tenir present que té en Lamine Yamal una autèntica màquina de màrqueting i de facturació. La idea del Barça és que Lamine Yamal porti el dorsal 10 durant la pròxima temporada, però el Barça no només té aquest maldecap: s'ha filtrat una sorpresa.

El principal problema del Barça, més enllà que haurà de vendre Ansu Fati per alliberar el dorsal 10, és que, en aquestes últimes hores, s'ha filtrat la nova samarreta. El Barça està acostumat que, abans que surti, el nou disseny de la samarreta de l'equip es filtri en mitjans de comunicació i xarxes, però aquesta vegada ha sorprès. El motiu? Que s'ha filtrat un detall molt revelador sobre Lamine Yamal, una cosa que preocupa i enerva a parts iguals a Can Barça.

El Barça vol que, amb el retorn al nou Camp Nou, el club culer exploti al màxim totes les possibilitats per generar diners. La principal era la venda de la nova samarreta del Barça amb el dorsal 10 i el nom de Lamine Yamal, però el Barça tem que, amb la filtració, perdi 'hype'. El Barça està acostumat que es filtrin els dissenys abans d'hora, però el problema aquesta vegada és més greu: el disseny no agrada i revela un detall de Yamal.

Ja és oficial, Lamine Yamal es fica la seva nova samarreta: filtrat i el Barça pateix

El Barça vol que Lamine Yamal hereti el 10 d'Ansu Fati a partir de la pròxima temporada oficial i, perquè això passi, només hi ha una opció. Aquesta passa per vendre, cedir o tallar Ansu Fati, davanter de Sant Cugat del Vallès amb contracte en vigor i amb prou feines protagonisme en l'equip de Hansi Flick. Ansu Fati és un dels jugadors millor pagats de l'equip i el Barça no vol que continuï vestint els colors culers més enllà del pròxim mercat de fitxatges d'estiu.

La idea és que, amb el nou número de Lamine Yamal, que emularia el mític dorsal 10 de Leo Messi, el Barça generi prop de 5 milions d'euros en vendes. Lamine Yamal és un ídol per a tots els barcelonistes, però la seva marca personal transcendeix i va molt més enllà: la seva samarreta agrada fins i tot als aficionats d'altres països i clubs. És, per tot això, que el Barça s'ha enfadat amb aquesta nova filtració, ja que revela alguns detalls crucials vinculats a la figura de Lamine Yamal, campió de l'Eurocopa 2024.

La nova samarreta del Barça per a la temporada 2025/2026 ja ha estat revelada i, pel que sembla, no està agradant gaire als aficionats. "Sembla una samarreta d'escalfament", exclamen alguns usuaris de 'X' (abans Twitter), que fan referència a aquest disseny filtrat per la pàgina especialitzada 'Memorabilia 1899'. Com és habitual, està previst que la samarreta, produïda per Nike i amb el logo de Spotify, es posi a la venda a finals de juny, un cop acabi la temporada.