La reacció viral de Zinedine Zidane al gol de Kylian Mbappé en el Real Madrid-City

Anit, el Real Madrid va passar per sobre del Manchester City per confirmar el seu pas als vuitens de final de la UEFA Champions League. La màxima competició a nivell europeu va deixar clar que els blancs muden la seva pell quan arriba l'hora de la veritat. A la gespa del Bernabéu, Mbappé va evidenciar que els de Pep Guardiola estan molt lluny del nivell esperat; mentre que, a la graderia, Zinedine Zidane va captar totes les mirades.

La llegenda francesa no va voler perdre's el Real Madrid-City i es va acostar cap al feu blanc per gaudir de l'espectacle en primera persona. Segurament, Zinedine Zidane pensava que els blancs superarien l'eliminatòria després del que es va veure al partit d'anada. Tanmateix, a tenor de les imatges que s'han filtrat, el que no esperava era el rendiment ofert per Mbappé en la seva primera gran nit europea amb la samarreta blanca.

Kylian Mbappé es llueix i Zinedine Zidane l'observa des de la graderia

Mbappé va arribar al Real Madrid després d'escapar de la presó d'or que li havia preparat el PSG per a nits com la d'ahir. El Bernabéu es va vestir de gala per encoratjar els seus contra un City en crisi i el '9' va respondre amb una actuació per al record: tres gols brutals. Tots els presents van quedar astorats amb la seva eficàcia i voracitat; i fins i tot Zinedine Zidane, que estava seguint el partit des de la graderia, va quedar amb la boca oberta.

En concret, hores després de la festa blanca, ha sortit a la llum un vídeo de Zinedine Zidane gravat després del segon gol de Mbappé. A la imatge es pot veure el mític '5' posar cara de sorpresa després de veure repetit el gol del seu compatriota als marcadors. I és que la jugada és per al·lucinar, ja que en menys de cinc minuts, el '9' va ser capaç de posar per davant els blancs.

Kylian Mbappé respon a Zinedine Zidane

Després del xiulet final, i amb la pilota ben guardada, Mbappé va aparèixer a la zona mixta per compartir les seves impressions. Va comentar estar molt satisfet amb la seva actuació, però va insistir que ell no vol més gols, vol títols. Però també va tenir temps per respondre a Zinedine Zidane.

En concret, quan un periodista li va comentar que Zinedine Zidane havia estat present al Bernabéu, Kylian Mbappé va al·lucinar. "Zizou és el meu ídol com a francès i també com a jugador del Real Madrid. Si Zidane va somriure pel meu partit, sóc l'home més orgullós del món".

Sens dubte, Mbappé va viure la seva primera nit màgica al Bernabéu. A nivell esportiu tot va sortir a demanar de boca, i pel que fa a l'entorn també. El '9' es va endur l'ovació de la nit i Zinedine Zidane va ser testimoni de tot en primera persona.