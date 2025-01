ÚLTIMA HORA: el CSD respon al Barça, Dani Olmo ja sap què passarà amb la inscripció

El Barça, que segueix sense poder inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga EA Sports, ja ha rebut una resposta pràcticament definitiva per part del Consell Superior d'Esports. El CSD va rebre, a primera hora d'aquest dimarts, la petició d'una cautelaríssima per part del Barça de Laporta, que al·legava que Dani Olmo i Pau Víctor havien de ser inscrits. El Barça ha esgotat la seva última via esportiva, que ja ha estat revisada pel Secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Rodríguez Uribes: Dani Olmo ja coneix la resposta.

El Barça ha entregat, aquest dimarts a primera hora, un recurs integrat per 52 pàgines i més de 60 documents perquè el Govern aprovi la inscripció d'Olmo i Víctor. En aquest cas, el Barça esperava que el CSD, liderat per José Manuel Rodríguez, revoqués la decisió de la RFEF i de LaLiga, una cosa que semblava molt complicada. De fet, el Barça ja coneix l'última hora arribada des de Madrid: Dani Olmo i Pau Víctor, ambdós a Jiddah a l'espera d'una resolució, ja coneixen el seu futur.

El Barça al·lega, davant el CSD, una mala aplicació del reglament federatiu per part de LaLiga EA Sports i RFEF, però cal recordar que el mateix CSD va validar aquestes normatives. El Barça esperava que el CSD aprovés la creació de noves llicències federatives per a Dani Olmo i Pau Víctor, però la resposta ha estat confirmada i ja sentencia a ambdós jugadors. El Barça ja coneix l'última hora per part del CSD: encara no és oficial, però sí que ha estat confirmada en 'petit comité' i genera molta preocupació.

ÚLTIMA HORA: el CSD respon al Barça, Dani Olmo ja sap què passarà amb la seva inscripció

El Barça confirma que, segons fonts del Consell Superior d'Esports, la resolució vinculada a aquesta cautelaríssima hauria de publicar-se a finals d'aquesta setmana, però l'última hora no cessa. En aquest sentit, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça ja sap que el CSD no els atorgarà la cautelaríssima i que, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor no estaran inscrits. Aquesta decisió d'urgència per part del CSD arriba provocada per les presses del Barça, que esperava poder rebre la cautelaríssima perquè Dani Olmo i Pau Víctor disputessin la Supercopa.

Dies nadalencs a la Ciutat Comtal, però l'activitat al Barça no cessa, ja que l'equip ja és a Aràbia per disputar la Supercopa i Dani Olmo no està inscrit. Joan Laporta continua sent optimista amb la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga EA Sports, però la veritat és que continua sense veure la llum de forma definitiva. El Barça esperava una resposta positiva per part del CSD, però aquesta no ha arribat i, per tant, ni l'egarenc ni el de Sant Cugat jugaran la Supercopa d'Espanya.

El Barça no va arribar a temps durant el passat 31 de desembre de 2024 i, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor no van ser inscrits a LaLiga de Javier Tebas. El Barça es va acollir al fet que "va presentar els documents necessaris per tornar a l'1:1 a temps", però la patronal de clubs no ho va veure així i, per tant, va denegar la inscripció. Ara el CSD també li ha denegat la cautelaríssima al Barça, per la qual cosa l'última via existent és personar-se davant la justícia ordinària, que facilitaria una resposta del tot definitiva en 15 dies.