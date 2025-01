Ya es oficial, rechaza el Liverpool y ficha por el Barça: '70M, adiós a Ronald Araújo'

Ronald Araújo, defensa central uruguayo, es uno de los capitanes y referentes del Barça dentro del vestuario culer, pero su situación podría cambiar este mismo mercado de fichajes de invierno. El defensa central internacional con Uruguay sigue sin renovar su contrato con el Barça y, según ha podido saber 'e-Notícies', estaría flirteando con varios de los grandes clubes de Europa. Sin ir más lejos, Araújo fue preguntado por su situación en el Barça hace escasos días y volvió a dejar claro que su futuro es incierto y que el tiempo dirá.

El Barça no quiere esperar más y, al parecer, está dispuesto a dejar salir a Ronald Araújo este mismo mercado de fichajes de invierno, pues generaría fairplay e importantes ingresos. Cabe recalcar que el Barça ha vuelto a operar con la norma del 1:1 y que, por consiguiente, todo el dinero que se ingrese se podría gastar en nuevos fichajes. En este sentido, el Barça quiere hacerse con una de las mayores promesas del fútbol mundial, tentada por el Liverpool, y para ello está dispuesto a vender a Ronald Araújo ahora.

El Barça ya lo da por cerrado y, por ende, ya lo confirma en 'petit comité': Ronald Araújo no seguirá en el Barça y el club culer ya trabaja para fichar. A pesar de que Hansi Flick cuenta con una plantilla más o menos amplia, el Barça ha accedido a vender a Ronald Araújo con el fin de poder fichar en Liverpool. El Barça ya ha decidido y ya conoce el nombre del futbolista que llegará al club y que ocupará el sitio de Ronald Araújo, que hará las maletas este invierno.

Ronald Araújo fue titular en el partido de Copa del Rey contra el Barbastro y cerró el duelo con muy buenas sensaciones tras regresar de una larga lesión. A pesar de estas buenas sensaciones y de que Ronald Araújo es uno de los capitanes del Barça, el uruguayo sigue sin acceder a renovar y el Barça se ha cansado. Joan Laporta podría haber esperado, pero el Barça ha regresado al 1:1 y, por ende, quiere generar ingresos con ventas para, posteriormente, poder cerrar fichajes que mejoren otras posiciones del campo.

El Barça ha tomado una nueva decisión drástica y definitiva con relación al futuro del defensa central uruguayo Ronald Araújo, actual capitán del primer equipo culer que preside Joan Laporta. El defensa era uno de los candidatos principales para salir del Barça y todos los cabos se han ido atando en estas últimas horas, cuando se ha confirmado otro hecho clave. Ronald Araújo esperaba una mejor propuesta económica, por lo que abandonará el Barça durante este próximo mercado de fichajes y el club culer fichará a un talento por 70 millones.

El Barça estaba dispuesto a renovar el contrato de Ronald Araújo, pero el central uruguayo no las tiene todas y, por consiguiente, el club ya le ha puesto en venta. El Barça no va sobrado de efectivos, pero ha decidido activar la venta de Ronald Araújo para obtener ingresos que irán destinados a reforzar otras posiciones, como el centro del campo. En esta dirección, el Barça le ha ganado la partida al Liverpool y ha sellado el fichaje de un auténtico crack, que regresará a Europa tras un corto periplo en Arabia.

El futuro de Ronald Araújo apunta a estar en Italia, según fuentes del Barça, pero el club culer no está interesado en saber más: solo quiere recibir los 70M para liberarle. El Barça no tiene prisa, pero sí que confirma que quiere cerrar la operación durante este mismo mercado de fichajes de invierno, pues hay miedo a que Araújo se pueda lesionar. Cabe destacar que Ronald Araújo ya estuvo en venta, pero se lesionó durante la Copa América y el Barça no pudo hacer caja con el defensa central uruguayo.

El Barça dice adiós a Ronald Araújo y se prepara para sellar el fichaje de un mediocampista español que está jugando en Arabia. Este no es otro que Gabri Veiga, quien este martes ha visitado a algunos amigos que tiene en el Barça. Veiga, ex del Celta de Vigo, quería regresar a Europa y tenía otra oferta del Liverpool, pero se decantará por fichar por el Barça, que pagaría cerca de 70 millones.