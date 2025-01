Ni el 2025, ni el 2026: NO al Barça per anar al Real Madrid, Robert Lewandowski guanya

Robert Lewandowski continua sent un dels temes de conversa més candents entre els directius del FC Barcelona. Als seus 36 anys, el polonès està completant una temporada extraordinària, amb 25 gols en 25 partits. Les seves xifres estan a l'abast de molt pocs, però malgrat això, Deco i Laporta fa mesos que treballen en el seu substitut.

El Barça no perd de vista que Robert Lewandowski complirà els 37 el pròxim estiu i està buscant un davanter top per assegurar el futur. Deco i Laporta tenen clar que el gol es paga car, així que tocarà rascar-se la butxaca. Un experiment com Vitor Roque ha quedat descartat, així que el club català havia traçat un pla per assegurar-se, el 2025 o 2026, un '9' de primer nivell.

No obstant això, per sorpresa de tothom, el Real Madrid ha aparegut en el radar i s'ha colat en la pugna. Florentino Pérez també està valorant seriosament reforçar la punta de llança del conjunt blanc. D'aquesta manera, el gran beneficiat és Robert Lewandowski, que podrà seguir jugant com a titular al FC Barcelona.

L'estratègia del Real Madrid salva a Robert Lewandowski

Qui ho havia de dir. El Real Madrid s'ha posicionat com el principal aliat de Robert Lewandowski. Sí, perquè el FC Barcelona ha sondejat diversos davanters des de fa mesos, i sembla que Deco i Laporta ja tenien el seu favorit, però no esperaven l'aparició de Florentino.

Entre els candidats per arribar a la Ciutat Comtal havien sonat noms com Erling Haaland, Alexander Isak o Jonathan David. Tots ells ariets de talla mundial que estarien disposats a aterrar al FC Barcelona. Això sí, en cas que algun d'ells acabi arribant, la sortida de Lewandowski sembla evident, ja que es fa complicat que estigui disposat a compartir els seus minuts.

És per això que l'aparició del Real Madrid ha estat clau. I és que Florentino i Laporta han identificat a Viktor Gyökeres com el candidat ideal, però sembla que els blancs tenen la davantera. Un escenari que, per a Robert Lewandowski, significa més tranquil·litat de cara al que pugui succeir a l'estiu, ja que les altres opcions no són tan atractives com la del suec.

Viktor Gyökeres, en l'òrbita de Barça i Real Madrid

Viktor Gyökeres s'ha convertit en el nom propi del futbol europeu a aquestes alçades de la temporada. El davanter suec ja va signar la passada temporada uns números espectaculars, i en l'actual, continua sumant gols als seus registres. La seva capacitat per definir, sigui al seu club com a la selecció sueca, no ha passat desapercebuda pels grans clubs europeus i tant Barça com Real Madrid el tenen controlat.

Florentino Pérez no veuria amb mals ulls la seva incorporació i al Benabéu ja estarien treballant en el seu fitxatge. Saben perfectament que a Portugal no deixaran escapar fàcilment la seva estrella i hauran de seduir-los d'alguna manera per aconseguir el seu fitxatge. De fet, el Real Madrid estaria pensant en incorporar a Endrick en les negociacions per Viktor Gyökeres per allunyar-lo definitivament del Barça.

Viktor Gyökeres, ansiós per fitxar pel Real Madrid

Viktor Gyökeres agrada al Real Madrid i ell ja ha manifestat alguna que altra vegada el seu somni per vestir de blanc, rebutjant així anar al FC Barcelona. De moment continua centrat en la seva temporada al Sporting, on continua acumulant gols i incrementant els seus espectaculars registres. Veurem a quin equip va a l'estiu, encara que si Florentino presenta una oferta formal, la decisió està presa.

Per la seva banda, al Barça no li queda altra que esperar. Haurà de buscar un nou objectiu al mercat de fitxatges. Això sí, mentre, Robert Lewandowski continua a la seva, marcant gols.