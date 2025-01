Deco proposa 6 noms, dilema al Barça: Fermín López es queda fora, busca equip

Deco continua treballant per reforçar certes posicions clau. Aquesta és la seva missió i, de moment, l'està complint a la perfecció, ja que ja ha aconseguit estampar la signatura de jugadors tan vàlids com Dani Olmo o Íñigo Martínez. I ara, lluny de relaxar-se, el director esportiu vol més i ja ha elaborat una detallada llista que inclou 6 potencials fitxatges.

A priori, els seus candidats encaixen perfectament en les necessitats del Barça, però després d'analitzar detingudament el perfil dels 6 finalistes podem veure que tots poden ocupar la mateixa posició. És per això que en el si de la directiva culé existeixen dubtes. És cert que la proposta de Deco és realment cridanera i il·lusionant, però, d'altra banda, el perjudicat seria Fermín López.

Deco i Fermín López

Aquesta temporada, Fermín López està patint més del compte amb l'esquema proposat per Flick. Amb Xavi, l'andalús va trobar el seu lloc al verd només debutar, demostrant ser un mitjapunta amb molta arribada. Va acabar amb 11 gols i va quedar clar que la seva millor posició era la de '10', darrere del '9', amb llibertat per rebre al peu o córrer a l'espai.

No obstant això, després d'acumular més de 2.000 minuts, aquest any està sent complicat per a Fermín López. El cansament acumulat, les molèsties físiques, l'arribada de Dani Olmo i la falta d'entesa amb Flick han provocat que la seva participació s'hagi vist reduïda. I, de cara al curs vinent podria jugar encara menys, ja que Deco ha elaborat una fulla de ruta per reforçar la posició de mitjapunta amb un dels 6 candidats seleccionats.

Els 6 de Deco

Deco ha d'ajustar-se a les necessitats econòmiques del Barça per trobar un fitxatge que millori les prestacions de Fermín López. I, després de molt buscar, sembla que ho ha aconseguit. El perfil dels 6 finalistes és variat, però tots poden jugar en l'últim terç.

En primer lloc, Kevin De Bruyne, el crack del Manchester City, acaba contracte aquest curs i podria arribar gratis al Camp Nou. També a la Premier League, Deco ha identificat dos atacants de màxim nivell que també acaben contracte: Son i Salah. Sens dubte, tres opcions molt apetitoses i que podrien significar l'adéu de Fermín López, però encara hi ha més.

Leroy Sané i Álex Baena, per exemple, també estan entre els finalistes de Deco. I, en últim lloc, l'únic que permetria seguir a Fermín López és Toni Fernández. El canterà de La Masia podria ascendir com a suplent de Fermín per anar adquirint experiència sense que el '16' hagi de marxar.

Ara bé, davant un futur tan incert, Fermín López no ha de deixar de banda totes les opcions. Una sortida a temps podria ser molt beneficiosa per a la seva carrera i ja hi ha diversos interessats. El Villarreal o el Manchester United, per exemple, ja han mostrat interès en fer-se amb els seus serveis.