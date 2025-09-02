Ja és oficial, Endrick ho sap i va directament a per Xabi Alonso: «Míster, em...»
El brasiler rep una notícia que alimenta les seves esperances de cara a aquesta temporada
L'inici de curs no està sent gens senzill per a Endrick. La gran promesa del futbol brasiler, que va aterrar al Bernabéu l'estiu passat per 72 milions d'euros, encara no ha pogut debutar a les ordres de Xabi Alonso. Una lesió inoportuna li va impedir participar al Mundial de Clubs i una recaiguda va frustrar la seva presència als primers partits oficials de la temporada.
A causa d'això, Endrick ha vist com Gonzalo García l'ha avançat per la dreta. El jugador del planter va aprofitar la seva oportunitat al Mundial de Clubs i ara mateix està per davant en els plans de Xabi Alonso. Tot i que el brasiler manté intacta la il·lusió, sap que necessita un miracle per capgirar la truita.
Sorgeix l'oportunitat que Endrick estava esperant
Les properes setmanes poden canviar radicalment la seva situació. S'acosta l'aturada de seleccions i a Valdebebas es viurà un escenari ideal per als qui volen reivindicar-se. Endrick no ha estat convocat per Brasil, cosa que significa que podrà continuar entrenant a les ordres de Xabi Alonso per demostrar que està recuperat.
En canvi, Gonzalo García ha estat citat per la selecció Sub-21, cosa que el mantindrà allunyat del Real Madrid durant diversos dies. Això deixa el camí lliure perquè Endrick acapari el focus a Valdebebas i es guanyi la confiança de Xabi Alonso a base d'esforç, talent i compromís. El brasiler ho té clar i així ho ha fet saber al seu tècnic: "Míster, em vaig a esforçar al màxim perquè vegis de què soc capaç".
Endrick i Gonzalo, només en pot quedar un
Al club hi ha il·lusió amb Endrick, però també urgència perquè comenci a aportar sobre el camp. La competència és ferotge a la davantera i Xabi Alonso valora el rendiment immediat. Si el '9' no fa un pas endavant, pot quedar enrere en una plantilla carregada de talent jove.
Tanmateix, Endrick és conscient del seu potencial i està convençut que aquesta aturada pot ser el seu punt d'inflexió. Aprofitarà per treballar sense descans als camps de Valdebebas amb l'objectiu d'estar al 100% després de l'aturada internacional i entrar definitivament a les rotacions de Xabi Alonso.
Fins ara, Gonzalo García ha estat l'aposta guanyadora. Però el futbol canvia ràpid, i més encara quan hi ha tant de talent en joc. Si Endrick aprofita l'absència del jugador del planter, podria recuperar el seu lloc i convertir-se en una alternativa real per a Xabi Alonso.
