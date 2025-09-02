L'AC Milan ofereix 30 milions per un suplent del Barça. Deco ja ha donat llum verda
L'equip de la Llombardia s'abraona per un suplent al Barça
El mercat de fitxatges ha arribat al seu final i els equips han tingut temps més que suficient per fer les seves operacions. En clau Barça, Deco ha aconseguit tancar diverses incorporacions importants com les de Joan García, Marcus Rashford o Roony Bardghji. El director esportiu ha aconseguit donar a Hansi Flick el que l'alemany buscava dins de les possibilitats econòmiques del club.
En canvi, pel que fa a les sortides, Deco no ha assolit els objectius que el club s'havia fixat internament. A causa de la situació econòmica del Barça, s'esperava que alguns pesos pesants del vestidor com Ronald Araújo, Frenkie de Jong o Lewandowski poguessin marxar, però cap d'ells ha acabat sortint.
És per això que, en les últimes hores de mercat, Deco va acceptar l'oferta de 30 milions que havia enviat l'AC Milan. El club de la Llombardia ha intentat fer-se amb els serveis de Andreas Christensen a l'últim moment, però el defensa ha frenat la seva sortida. Està content al FC Barcelona i sap que la inesperada sortida d'Iñigo Martínez li brindarà opcions de jugar, així que no veu necessari fer les maletes.
L'oferta de l'AC Milan convenç Deco, però no Andreas Christensen
El club italià havia plantejat una oferta de 30 milions en les últimes hores de mercat per Andreas Christensen. Aquesta oferta ha estat considerada per Deco per equilibrar els comptes del club i inscriure jugadors pendents a la Lliga. Tanmateix, Christensen ha frenat qualsevol esperança.
Andreas Christensen està determinat a complir l'any que li queda de contracte i lluitar per tenir les seves opcions aquesta temporada. A San Siro necessitaven reforçar la seva parcel·la defensiva i veien en l'experimentat central culer una bona opció. El central acumula més de 250 partits oficials a l'elit entre Premier, Lliga i competicions europees.
El futur d'Andreas Christensen
El defensa danès finalitza contracte el proper 30 de juny, i si queda lliure, el Barça no rebrà cap compensació econòmica. Per tant, el proper mes de gener serà l'última possibilitat que tindrà Deco per fer caixa amb el central. I a l'AC Milan ho saben.
Davant d'aquest escenari, el més probable és que els italians tornin a intentar el seu fitxatge durant les primeres setmanes de 2026. Caldrà veure si les urgències defensives de l'AC Milan provoquen una oferta per fer-se amb els seus serveis al gener o, per contra, decideixen esperar a l'estiu, quan quedarà lliure. Deco, per la seva banda, segurament intentarà renovar Andreas Christensen per tenir més marge de maniobra i prendre la millor decisió.
