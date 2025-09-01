Gonzalo García respira després del fitxatge frustrat de Florentino Pérez: adeu Madrid
Gonzalo, que gairebé no ha tingut oportunitats en les primeres jornades, celebra la gran notícia
Gonzalo García s'ha destapat com un '9' de molt futur després de la seva actuació al Mundial de Clubs. El davanter blanc va acabar la competició marcant quatre gols i demostrant el seu gran talent. Grans moviments de desmarcada, assistències i solidaritat defensiva, desgastant-se amb una alta pressió.
L'any passat, amb el filial, el Castilla, va marcar 25 gols en 36 partits a Primera RFEF, i amb el primer equip va ser clau a Leganés a l'eliminatòria de Copa. El seu gol al descompte va permetre al Real Madrid fer el pas a les semifinals de la competició copera. Als seus 21 anys, Gonzalo García ha vist com s'ha disparat el seu valor al mercat futbolístic.
El valor de Gonzalo a Transfermarkt, fa escassament un any, estava estimat en 1 milió d'euros, ara el seu valor és de 8. L'explosió del davanter blanc ha arribat i ho ha fet de la mà del nou tècnic, Xabi Alonso. S'ha guanyat un lloc a la plantilla i, a més, el fitxatge del '9' que volia Florentino Pérez no es durà a terme.
Nick Woltemade s'acomiada del Madrid: més minuts per a Gonzalo
El davanter centre de l'Stuttgart, Nick Woltemade és nou jugador del Newcastle, que ha pagat més de 80 milions a l'Stuttgart alemany. L'internacional arriba a St James' Park, una operació milionària que serà finançada amb el traspàs d'Alexander Isak al Liverpool. L'acord està tancat i el davanter germànic es desplaçarà a Anglaterra en breu per passar la pertinent revisió mèdica.
Woltemade, de 23 anys, es va consagrar la temporada passada com a golejador a les files de l'Stuttgart aconseguint anotar 17 gols en 33 partits. La seva gran temporada i els seus registres li van valer la trucada per a la selecció absoluta, debutant el passat mes de juny. El Real Madrid s'havia interessat en el seu fitxatge, però el resultat de l'operació no ha estat favorable per al conjunt blanc.
Florentino Pérez es queda sense fitxatge
El nom de Nick Woltemade va estar a l'òrbita del Real Madrid, fins i tot es va rumorejar que Xabi Alonso havia demanat el seu fitxatge. Davanter jove, de gran projecció, amb bona capacitat d'associació i domini del joc aeri, Woltemade va estar a l'òrbita madridista. La primera intenció de l'Stuttgart era retenir el seu talentós davanter, però l'oferta milionària del Newcastle ho ha canviat tot.
Xabi Alonso va demanar un davanter a la seva arribada al Bernabéu, però la irrupció de la figura de Gonzalo García va fer reconsiderar la seva petició. Finalment, Nick Woltemade volarà rumb a la Premier a canvi de 80 milions fixos i 5 en variables, oferta inigualable. Per la seva banda, Gonzalo García respira més tranquil i sap que ara tindrà més oportunitats per poder demostrar la seva qualitat.
