Ya es oficial, Endrick lo sabe y se va directamente a por Xabi Alonso: 'Míster, me...'

El inicio de curso no está siendo nada sencillo para Endrick. La gran promesa del fútbol brasileño, que aterrizó en el Bernabéu el verano pasado por 72 millones de euros, todavía no ha podido debutar a las órdenes de Xabi Alonso. Una inoportuna lesión le impidió participar en el Mundial de Clubes y una recaída frustró su presencia en los primeros partidos oficiales de la temporada.

Debido a ello, Endrick ha visto cómo Gonzalo García le ha adelantado por la derecha. El canterano aprovechó su oportunidad en el Mundial de Clubes y ahora mismo está por delante en los planes de Xabi Alonso. Aunque el brasileño mantiene intacta la ilusión, sabe que necesita un milagro para darle la vuelta a la tortilla.

Aparece la oportunidad que Endrick estaba esperando

Las próximas semanas pueden cambiar radicalmente su situación. Se avecina el parón de selecciones y en Valdebebas se vivirá un escenario ideal para los que buscan reivindicarse. Endrick no ha sido convocado por Brasil, lo que significa que podrá seguir entrenando a las órdenes de Xabi Alonso para demostrar que está recuperado.

En cambio, Gonzalo García ha sido citado por la selección Sub-21, lo que le mantendrá alejado del Real Madrid durante varios días. Esto deja el camino despejado para que Endrick acapare el foco en Valdebebas y se gane la confianza de Xabi Alonso a base de esfuerzo, talento y compromiso. El brasileño lo tiene claro y así se lo ha hecho saber a su técnico: "Míster, me voy a esforzar al máximo para que veas de lo que soy capaz".

Endrick y Gonzalo, solo puede quedar uno

En el club hay ilusión con Endrick, pero también urgencia para que empiece a aportar sobre el campo. La competencia es feroz en la delantera y Xabi Alonso valora el rendimiento inmediato. Si el '9' no da un paso al frente, puede quedarse atrás en una plantilla cargada de talento joven.

Sin embargo, Endrick es consciente de su potencial y está convencido de que este parón puede ser su punto de inflexión. Aprovechará para trabajar sin descanso en los campos de Valdebebas con el objetivo de estar al 100% tras el parón internacional y entrar definitivamente en las rotaciones de Xabi Alonso.

Hasta ahora, Gonzalo García ha sido la apuesta ganadora. Pero el fútbol cambia rápido, y más aún cuando hay tanto talento en juego. Si Endrick aprovecha la ausencia del canterano podría recuperar su sitio y convertirse en una alternativa real para Xabi Alonso.