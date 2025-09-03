¡Insólito! Vinícius Júnior le quita 33 fichajes al Real Madrid para su nuevo equipo

Vinícius Júnior ha sido uno de los grandes protagonistas del verano. Quienes trabajan a diario con él saben que hablamos de un jugador único, capaz de decidir partidos con sus increíbles regates y su facilidad para marcar goles alucinantes. Durante años lo ha demostrado en el Santiago Bernabéu, templo de la afición madridista que lo ha convertido en su referente absoluto.

Sin embargo, la continuidad de Vinícius Júnior en el Real Madrid no estuvo clara hasta el último día del mercado. Su rendimiento durante la temporada pasada no convenció del todo a la directiva. Aunque cerró el curso con 22 goles y 19 asistencias, la sensación general fue que podía haber dado mucho más.

Además, sus exigencias económicas complicaron la negociación de una renovación que parecía inminente. Florentino Pérez se mostró firme en no ceder a todas las pretensiones de Vinícius. Esa tensión casi provocó su salida inesperada del club blanco.

Finalmente, el mercado de fichajes llegó a su fin y Vinícius Júnior sigue siendo jugador del Real Madrid. La calma ha vuelto al entorno madridista, que no concibe el futuro inmediato del vestuario sin él. Al menos por ahora, su continuidad está asegurada, pero su último gesto podría volver a generar muchos rumores.

¡Insólito! Vinícius Júnior le quita 33 fichajes al Real Madrid para su nuevo proyecto

Pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido en las últimas horas. Se trata de una faceta de Vinícius Júnior mucho menos conocida por el gran público. El brasileño se ha convertido en propietario del FC Alverca, equipo de la Primera División de Portugal.

El Alverca afronta una nueva etapa tras su ascenso a la máxima categoría lusa. Y Vinícius no ha dudado en tomar las riendas del proyecto con una intensidad sorprendente. Prueba de ello es que este verano ha cerrado nada menos que 33 fichajes.

La cifra ha causado impacto, ya que pocos equipos en Europa han movido tanto el mercado. Vinícius quiere que el Alverca sea competitivo desde el primer día. Para ello ha diseñado una plantilla prácticamente nueva.

Vinícius Júnior se centra en el Alverca y amenaza al Real Madrid

Evidentemente, las diferencias entre el Alverca y el Real Madrid son abismales. Ni en lo deportivo ni en lo económico existe posibilidad de comparación. Ninguno de esos 33 fichajes tendría hueco en la plantilla blanca.

Aun así, el movimiento genera debate dentro del madridismo. Florentino Pérez considera fundamental que su jugador estrella esté plenamente concentrado en el club. Una aventura empresarial de tal magnitud puede convertirse en una distracción innecesaria para Vinícius Júnior, que debe volver a mostrar su mejor versión en el terreno de juego.

Lo que está claro es que Vinícius Júnior deberá gestionar bien sus prioridades. El Real Madrid espera que recupere su mejor versión y vuelva a ser determinante en los grandes escenarios. Su futuro en el Bernabéu depende de lo que muestre sobre el césped, no en los despachos de Portugal.