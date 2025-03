Joan Laporta diu NO a Luis Díaz, vol fitxar el millor: 'El Liverpool el regala'

Luis Diaz, el davanter colombià del Liverpool, ha estat durant força temps un dels grans objectius de Joan Laporta de cara a la pròxima temporada. El davanter cafeter ha anat perdent protagonisme en el seu equip des de l'arribada d'Arne Slot. Al mateix temps, Luis Diaz tampoc està satisfet amb la seva situació contractual, cosa que alimenta la seva possible sortida de cara a l'estiu.

A tot això, cal afegir el pobre rendiment que el davanter està tenint des de fa setmanes i que li han valgut grans i ferotges crítiques dels mitjans. Recordem que en la recent eliminació de l'equip a mans del PSG, els mitjans anglesos es van encarnissar en la figura de Luis Diaz. El colombià va haver de veure forts adjectius en contra seva, des d'inútil fins a responsable de l'eliminació a la Champions.

Tots aquests factors podrien ajudar al fitxatge de Luis Diaz pel Barça en el mercat d'estiu però, sorprenentment, Laporta ha dit NO. El president ha canviat el seu objectiu, vol els millors i el seu desig actual se centra a poder portar l'estrella del Liverpool. Laporta considera que Luis Diaz no millora el brasiler Raphinha o Lamine Yamal, els seus esforços aniran encaminats a fitxar Mohamed Salah.

Salah s'interposa entre Luis Diaz i el Barça

El Liverpool és un dels grans clubs europeus que està cridat a dinamitar el mercat d'estiu d'aquest any. Davant dels últims fracassos esportius importants com han estat l'eliminació a la Champions o la derrota a la final de la Copa de la Lliga davant el Newcastle, toca renovació. S'intueix que hi haurà un ball d'entrades i sortides i el Barça estarà molt atent als moviments.

Luis Diaz és un davanter que encaixa en el perfil que Deco està buscant per reforçar la parcel·la ofensiva. El gran dubte és el preu final de l'operació, s'intueix que el muntant final que el Liverpool exigirà no serà baix. El preu serà un problema evident perquè Luis Diaz recali al Barça, però n'hi haurà un altre, Salah queda lliure.

El possible fitxatge de Mohamed Salah

Joan Laporta s'hauria fixat, com a màxim objectiu, el fitxatge del davanter egipci de 33 anys. Salah finalitza el seu contracte amb els reds a final de temporada i sembla que està determinat a abandonar el Liverpool. Salah ha expressat en diverses ocasions el seu desig de seguir jugant a Europa però fora de la Premier League anglesa.

A Anfield necessiten diners per afrontar la renovació i acudir al mercat, saben que Luis Diaz té pretendents i volen aprofitar-ho. D'altra banda, també necessiten desfer-se de l'alta fitxa de Mohamed Salah i l'egipci està per la labor d'abandonar el club. Dues peces que poden interessar al Barça, especialment Salah, que arribaria lliure, sense cost de fitxatge i que encaixa en el davanter que es busca.

Salah respon al perfil buscat, arrencada des de la banda, rapidesa i habilitat en l'un contra un. Es vol aquest tipus de davanter, que es pugui moure per bandes i acabi a la punta de l'atac. Laporta està disposat a tantejar el seu fitxatge i conèixer les veritables intencions del davanter egipci.