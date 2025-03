Alexia Putellas dona la cara després de la debacle amb el Reial Madrid: 'Quan...'

El Barça Femení va viure un duríssim cop aquest diumenge durant el clàssic contra el Real Madrid a l'estadi de Montjuïc. Per primera vegada, el Real Madrid va vèncer 1-3 al Barça a la Lliga F, un resultat inesperat, però propi de l'esport.

L'impacte de la derrota

El Barça Femení no va estar a l'altura en un partit en què el Real Madrid va brillar amb força. El conjunt de Pere Romeu va sortir amb la intenció de recuperar la victòria en el tercer clàssic d'aquest mes, però no va aconseguir-ho.

Un gol d'Alba Redondo i dos de Caroline Weir, que va ser una de les figures de l'encontre, van donar la victòria al Madrid. Per la seva banda, Caroline Graham Hansen va anotar l'únic gol per al Barça. El partit va estar marcat per diverses decisions arbitrals polèmiques que van generar debat entre els aficionats i jugadors.

Alexia Putellas dona la cara després de la derrota

Alexia Putellas, com a capitana i, com ha fet en altres ocasions, va donar la cara després de la derrota. En les seves declaracions, va deixar clar que l'equip no pot permetre's l'error d'ignorar el que ha passat: "Quan el resultat és així, alguna cosa hem fet malament i toca corregir i seguir". Alexia va mostrar el seu sentit de responsabilitat com a líder del vestidor i va destacar que les derrotes, encara que dures, formen part del joc.

"Estem fotudes, com el dia del Llevant", va comentar, mostrant que, encara que el cop va ser fort, l'equip té la capacitat de superar aquestes situacions. Les jugadores se sentien tocades, però també conscients que han de seguir endavant. "Mai donem per garantida la victòria", va afegir, subratllant la importància de no relaxar-se, ni tan sols davant d'equips aparentment més febles.

Polèmica i perspectiva

En relació amb la polèmica del gol anul·lat a Jana Fernández, que hauria suposat el 2-1 a favor del Barça, Alexia va mostrar el seu desacord amb la decisió arbitral. "Per a mi no és fora de joc", va comentar amb fermesa, assegurant que la jugada no estava correctament assenyalada. En lloc de centrar-se en la polèmica, la capitana va recordar que l'equip va tenir 80 minuts per millorar el seu rendiment.

Quant als punts, Alexia va ser realista. "Estem a quatre punts", referint-se a la distància amb el Madrid, i va assenyalar que l'objectiu segueix intacte: "Volem seguir i sumar de tres en tres". L'equip sap que han de corregir el que ha passat, però confien en el seu potencial per seguir lluitant per tots els títols.