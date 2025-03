Un ex del Barça explica tota la veritat sobre Pep Guardiola: 'Dono gràcies a Déu per...'

Pep Guardiola és un dels entrenadors més influents de la història del futbol. El seu pas pel Barça el va elevar a l'olimp dels tècnics després de guanyar tots els títols possibles amb un estil únic. Al Bayern Munic també va imposar el seu segell i va col·leccionar títols nacionals.

Al Manchester City ha repetit l'èxit, guanyant fins i tot la Champions League. No obstant això, aquesta temporada està sent una de les més complicades de la seva llarga i exitosa carrera a les banquetes. L'equip no troba la seva millor versió i els resultats reflecteixen aquesta desconnexió.

Guardiola viu una situació inèdita al City

El Manchester City ha quedat fora de la Champions abans d'hora. A la Premier League, ocupa la cinquena posició, lluny del seu nivell habitual. A falta de poques jornades, està a quatre punts del novè classificat i podrien quedar-se fora de la pròxima edició de la Champions League si es descuiden el més mínim.

Aquest moment de debilitat ha obert la porta a moltes opinions sobre Pep Guardiola. Alguns qüestionen el seu mètode i el seu impacte al vestidor actual. Altres, com Joao Cancelo, han volgut matisar el relat.

Joao Cancelo trenca el seu silenci i sorprèn amb les seves paraules

Joao Cancelo, exjugador del Barça, ha parlat sobre la seva etapa amb Pep Guardiola. Ho ha fet després de la seva sortida abrupta del Manchester City rumb a l'Aràbia Saudita, marcada per rumors de tensió. No obstant això, les seves declaracions han estat inesperadament positives.

"Els laterals invertits van ser un gran mèrit i treball de Pep Guardiola", va afirmar Cancelo. "Em van fer veure el futbol d'una altra manera. Per a mi és un geni, impecable, i va canviar la meva forma de veure el joc avui".

"Teníem diferències, no un enfrontament"

El lateral portuguès també va reconèixer que no tot va ser fàcil entre ambdós. "Teníem diferències, no un enfrontament", va explicar amb claredat. "Tinc una personalitat molt forta i ell també, però ell és qui mana".

Joao Cancelo va subratllar que la seva relació amb Pep Guardiola va ser professional, encara que tensa en alguns moments. "Cadascú va prendre el seu camí, però li dono gràcies a Déu per haver treballat amb ell", va sentenciar. Una frase que demostra respecte malgrat els desencontres.

Reconeixement total a un referent del Barça

Joao Cancelo no va dubtar a elevar la figura del tècnic de Santpedor. "És un geni, un referent mundial pel que fa a entrenament", va afirmar. Fins i tot va reconèixer que els seus millors moments com a futbolista van arribar amb ell.

"Anava als entrenaments i als partits gaudint", va recordar el portuguès. "Em sentia important en aquest grup, em va fer créixer com a persona i com a jugador". Sens dubte, Pep Guardiola ha marcat una època i els que han treballat al seu costat així ho recorden.