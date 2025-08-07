Inesperat, Gonzalo García rep el millor regal possible: 'No hi ha dubte, jugarà a...'
Gonzalo García no s'ho esperava, però sembla que serà oficial ben aviat
La direcció esportiva del Real Madrid dona la plantilla per tancada i ara se centra en les possibles sortides atenent als descartats del nou tècnic, Xabi Alonso. Hi ha diversos jugadors que encara podrien fer les maletes i deixar l'entitat madridista. Jugadors com Dani Ceballos, Mendy o Alaba són els que tenen més números per abandonar el club.
També preocupa què passarà amb el lloc de '9' suplent, Gonzalo García i Endrick es disputen aquesta plaça. En principi, només un d'ells tindrà lloc a la plantilla, ja que Xabi no vol tenir excés de solucions a la banqueta. L'entrenador basc és conscient que la manca de minuts pot generar nerviosisme i tensió al vestidor, i ho vol evitar per tots els mitjans possibles.
Gonzalo García aporta molt de joc d'esquena, capacitat d'associació, treball a nivell defensiu i facilitat anotadora. Per la seva banda, Endrick destaca per la seva explosivitat i qualitat a l'hora de definir. Tots dos són grans atacants, però només en pot quedar un.
Gonzalo García guanya: s'endú el '9' i un regal extra
En el passat Mundial de Clubs, Xabi Alonso va dipositar la seva confiança en la nova joia de la pedrera blanca, Gonzalo García. Amb Endrick fora de l'equip per lesió i Mbappé perdent-se els primers partits per gastroenteritis, Xabi li va donar l'alternativa a Gonzalo. El jugador del planter va demostrar que els gols anotats amb el Castilla no van ser casualitat i va acabar anotant 4 gols a la competició internacional.
Ara sabem que Gonzalo García ha guanyat la partida a Endrick. Una decisió que ha sorprès perquè el jove brasiler semblava el projecte de davanter més important de l'equip. Tanmateix, l'irrupció meteòrica de Gonzalo al Mundial de Clubs i la seva participació excepcional ho ha canviat tot.
Gonzalo lluirà el '9' a l'esquena i no només això, ja que a més de tenir el lloc assegurat com a suplent de Mbappé, també renovarà el seu contracte amb el Real Madrid. Sens dubte, una doble alegria per a la perla de La Fábrica, però que deixa molt tocat Endrick.
El futur d'Endrick, incert
Endrick no ho està tenint fàcil al Real Madrid: ja va ser el davanter menys utilitzat per Ancelotti. A més, en la seva primera temporada també s'ha vist afectat per una lesió que el va mantenir de baixa durant 8 setmanes excloent-lo també del Mundial de Clubs. És per això que el seu futur no està clar.
Podria ser que Endrick marxi cedit o que segueixi al Real Madrid, però està clar que, amb Gonzalo García renovat i lluint el '9', Endrick és la segona opció. Veurem què succeeix.
