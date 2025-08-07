Inesperado, Gonzalo García recibe el mejor regalo posible: 'No hay duda, jugará en...'

La dirección deportiva del Real Madrid da la plantilla por cerrada y ahora se centra en las posibles salidas atendiendo a los descartes del nuevo técnico, Xabi Alonso. Existen varios jugadores que todavía podrían hacer las maletas y dejar la entidad madridista. Jugadores como Dani Ceballos, Mendy o Alaba son los que tienen más papeletas para abandonar el club.

También preocupa qué pasará con el puesto de '9' suplente, Gonzalo García y Endrick se disputan esa plaza. En principio, solo uno de ellos tendrá hueco en la plantilla, pues Xabi no quiere tener exceso de soluciones en el banquillo. El entrenador vasco es consciente de que la falta de minutos puede generar nerviosismo y tensión en el vestuario, y lo quiere evitar por todos los medios posibles.

Gonzalo García aporta mucho juego de espaldas, capacidad de asociación, trabajo a nivel defensivo y facilidad anotadora. Por su parte, Endrick destaca por su explosividad y calidad a la hora de definir. Ambos son grandes atacantes, pero solo puede quedar uno.

Gonzalo García gana: se lleva el '9' y un regalo extra

En el pasado Mundial de Clubes, Xabi Alonso depositó su confianza en la nueva joya de la cantera blanca, Gonzalo García. Con Endrick fuera del equipo por lesión y Mbappé perdiéndose los primeros partidos por gastroenteritis, Xabi le dio la alternativa a Gonzalo. El canterano demostró que los goles anotados con el Castilla no fueron casualidad y acabó anotando 4 goles en la competición internacional.

Ahora sabemos que Gonzalo García le ha ganado la partida a Endrick. Una decisión que ha sorprendido debido a que el joven brasileño parecía el proyecto de delantero más importante del equipo. Sin embargo, la irrupción meteórica de Gonzalo en el Mundial de Clubes y su excepcional participación lo ha cambiado todo.

Gonzalo lucirá el '9' en la espalda y no solo eso, pues además de tener el sitio asegurado como suplente de Mbappé, también renovará su contrato con el Real Madrid. Sin duda, una doble alegría para la perla de La Fábrica, pero que deja muy tocado a Endrick.

El futuro de Endrick, incierto

Endrick no lo está teniendo fácil en el Real Madrid: ya fue el delantero menos utilizado por Ancelotti. Además, en su primera temporada también se ha visto también afectado por una lesión que lo mantuvo de baja durante 8 semanas excluyéndolo también del Mundial de Clubes. Es por eso que su futuro no está claro.

Podría ser que Endrick se marche cedido o que siga en el Real Madrid, pero está claro que, con Gonzalo García renovado y luciendo el '9', Endrick es la segunda opción. Vermos qué sucede.