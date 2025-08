Tomás Roncero acaba amb els rumors: «Entre Endrick i Gonzalo García em quedo amb...»

Un dels debats més intensos al vestidor del Real Madrid abans de l'inici de la temporada gira entorn de dues joves promeses. Endrick i Gonzalo García es disputen un únic lloc a la plantilla com a suplents de Kylian Mbappé. Xabi Alonso només podrà oferir minuts de qualitat a un dels dos, i Tomás Roncero té molt clar qui ha de ser l'escollit.

Endrick o Gonzalo, una decisió important

Gonzalo García ha estat la gran sensació de les últimes setmanes gràcies al seu rendiment al Mundial de Clubs. El jugador format a la pedrera va aparèixer quan més ho necessitava l'equip i va respondre amb gols importants. Va acabar el torneig com a màxim golejador i va ser inclòs a l'onze ideal de la FIFA.

La seva actuació no ha passat desapercebuda a Valdebebas, on ja molts el consideren una realitat. Gonzalo va demostrar personalitat, olfacte golejador i capacitat per associar-se amb els seus companys. El seu creixement ha estat meteòric, guanyant-se la confiança de Xabi Alonso i de gran part del vestidor.

En canvi, Endrick encara no ha pogut mostrar tot el seu potencial amb la samarreta blanca. El brasiler ha deixat alguns detalls al Bernabéu, però la seva adaptació està sent més lenta del que es preveia. A més, una inoportuna lesió li ha impedit debutar sota les ordres de Xabi Alonso.

Amb aquests ingredients sobre la taula, la direcció esportiva del Real Madrid s'enfronta a una decisió delicada. Alguns creuen que Gonzalo García mereix quedar-se per mèrits propis. Altres, en canvi, pensen que Endrick té un sostre més alt i que cal tenir paciència amb ell.

Tomás Roncero es mulla

L'últim a donar la seva opinió ha estat Tomás Roncero, una de les veus més influents del madridisme mediàtic. El periodista ha estat clar en la seva elecció: "Gonzalo García ha de seguir, és un jugador en creixement i ser Bota d'Or al Mundial de Clubs és molt meritori. Tot apunta que es quedarà a la primera plantilla", ha afirmat amb contundència.

Tomás Roncero considera que el Real Madrid no es pot permetre el luxe d'esperar que Endrick s'adapti si ja té un '9' que està rendint. A més, valora el fet que Gonzalo García s'hagi format a la pedrera.

El detall que ho canvia tot

La decisió final sembla estar molt a prop, i hi ha un detall que podria confirmar-ho. En les últimes hores s'ha fet oficial que Gonzalo lluirà el dorsal '9' aquesta temporada. Un número simbòlic que, històricament, ha estat reservat per als davanters titulars del Real Madrid.

Per la seva banda, Endrick s'haurà de conformar amb el dorsal '16', en cas de continuar a la plantilla. Aquest gest reflecteix el nou ordre jeràrquic que podria establir-se a l'atac blanc. Tot indica que, almenys de moment, Gonzalo García ha guanyat la partida.

La temporada és llarga i hi haurà oportunitats per a tothom, però el missatge del club és clar. El jove jugador de la pedrera s'ha guanyat un lloc amb treball i gols. I ara, fins i tot veus com la de Tomás Roncero el recolzen públicament.