El pols entre Barça i Ter Stegen segueix viu i sembla que encara no hem vist l'últim capítol d'aquest culebrot. El Barça necessita justificar la seva baixa de 4 mesos per inscriure els nous fitxatges, mentre que Ter Stegen segueix lluitant per demostrar que en menys de 3 mesos podrà jugar. Laporta tenia raó i ja va avisar sobre Ter Stegen: la intenció del porter alemany és bloquejar el club culer, que l'ha 'traït' fitxant Joan García aquest mateix mercat.

Joan Laporta va explicar recentment durant la gira asiàtica que el tema de les inscripcions "va progressant adequadament". Ara bé, dins del Barça se sap que, per poder anar per la via ràpida, es requereix la col·laboració d'un Ter Stegen que no ho està posant gens fàcil. Ter Stegen sap que està vivint els seus últims dies com a jugador del Barça, però la seva intenció és lluitar fins al final i posar-li les coses complicades al club que lidera Laporta.

Ter Stegen no ha viatjat a la gira per Àsia, ja que va decidir operar-se dels seus problemes d'esquena, i el curiós és que ha anunciat que estarà 3 mesos de baixa. Com és evident, el Barça no podrà utilitzar el seu salari per inscriure, cosa que ha provocat un gran enuig a Joan Laporta i la posterior reacció molt inesperada del Barça. El club té la intenció de justificar que estarà 4 mesos de baixa davant dels metges de LaLiga, però, ara, el porter alemany s'ha negat a signar aquest part mèdic.

Laporta tenia raó, el seu avís sobre Ter Stegen es fa realitat: 'El que passa és...'

"No depèn de la baixa de Ter Stegen, el que passa és que la baixa de Ter Stegen és la via més directa per fer la inscripció dels fitxatges". Amb aquestes paraules, Joan Laporta feia referència a la situació dels nous fitxatges, que encara no han estat inscrits a poc per a l'inici del campionat nacional de Lliga. El Barça esperava aconseguir l''OK' de Ter Stegen, però el porter alemany, que tampoc vol marxar, no està disposat a facilitar les seves dades perquè LaLiga les revisi immediatament.

El Barça només podria utilitzar el salari de Ter Stegen per inscriure si la baixa del porter alemany durés 4 mesos, però tot sembla indicar que ja no serà així. Ter Stegen ha provocat el Barça i, ara, el club culer està decidit: vol actuar de seguida per perjudicar l'alemany, que segueix tensant la corda davant la seva situació actual. Cal recordar que el Barça, amb Joan García encara sense inscriure, no compta amb un Ter Stegen que, de moment, no vol marxar del club del qual és capità.