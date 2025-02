Héctor Fort respon a l'oferta rebuda: ja té nou equip, marxa a l'estiu

Héctor Fort va ser un dels descobriments de Xavi Hernández, qui va veure alguna cosa especial en el jove de La Masia. El lateral va tenir la sort de coincidir amb la mala ratxa econòmica, cosa que li va brindar minuts a molts canterans. Ràpidament va començar a sumar minuts fins a acabar afiançant-se com a alternativa a Alejandro Balde i Jules Koundé.

No obstant això, des de la sortida de Xavi Hernández, Héctor Fort ha perdut bastant protagonisme. Hansi Flick no acaba de confiar en les seves capacitats i només li dona minuts en casos extrems, com dijous davant el València, quan va saltar amb el partit ja decidit. Sembla que la situació no canviarà en el futur pròxim, així que tot fa pensar que hi haurà un canvi dràstic en la carrera del jove defensor.

El futur d'Héctor Fort al Barça

Héctor Fort s'ha guanyat el respecte i l'apreci dels aficionats del FC Barcelona, que veuen en ell un canterà amb molt de talent per oferir. De fet, encara que Hansi Flick està fent grans coses, part dels culers demanen més minuts per al '32'. De totes maneres, no se li pot recriminar res a l'alemany, ja que està portant el Barça al següent nivell.

Hansi Flick ha fet que els catalans tornin a estar en el lloc que es mereixen, al més alt d'Europa. A més de guanyar els partits, el Barça està mostrant un futbol molt complet i unes tàctiques molt treballades en els entrenaments. Tenint en compte que la plantilla titular està funcionant molt bé, Héctor Fort té un peu i mig a la rampa de sortida.

Jules Koundé està mostrant el seu millor futbol i és molt difícil que algú pugui treure-li el lloc si segueix en la mateixa dinàmica. En aquest sentit, diverses fonts estan parlant de la sortida d'Héctor Fort, assegurant que té diverses opcions sobre la taula. En concret, el València de Corberán desitja fer-se amb els seus serveis.

El València vol Héctor Fort

Héctor Fort només ha jugat 388 minuts aquesta temporada (72 en el filial) i la situació comença a ser frustrant. A la recerca d'oportunitats, el lateral s'està plantejant fins quan val la pena esperar. Segons Sport, el defensa ha rebut notícies sobre l'interès del València, que el vol des de fa mesos.

Gent propera a Héctor Fort afirma que no volia sortir aquest mercat d'hivern i que no s'ho plantejarà fins que acabi la temporada. Haurem de veure què passa, però el València no es donarà per vençut fàcilment. Segurament, a l'estiu, els de Corberán tornin a la càrrega per intentar aconseguir la cessió del '32', que ha de sortir per acumular minuts i experiència.