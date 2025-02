Rafael Leao passa del Barça i li diu a Jorge Mendes a la cara: 'Me'n vaig al...'

Rafael Leao és considerat, per molts, un dels millors extrems del panorama actual; especialment, des que s'ha vist el necessari que és per a l'AC Milan. El portuguès ha passat per una etapa difícil de la seva carrera, però tot sembla haver tornat a la normalitat. Després de molt enrenou i soroll al voltant del crack, Jorge Mendes ha pogut seure amb ell tranquil·lament.

Per la seva banda, el Barça sempre està pensant en les millors incorporacions possibles i, evidentment, Rafael Leao és una d'elles. De totes maneres, la seva arribada encara no ha pogut realitzar-se a causa de diversos factors. Encara que Jorge Mendes manté una gran relació amb Laporta, l'atacant s'ha cansat d'esperar al FC Barcelona i ja està negociant amb un altre equip.

Rafael Leao, mà a mà amb Jorge Mendes

Jorge Mendes és el representant de molts futbolistes d'èxit, entre ells, de Rafael Leao, el crack de l'AC Milan. El portuguès s'ha convertit en una peça clau en el conjunt italià i ara mateix sembla irremplaçable. Tot i així, per a l'antic entrenador, Fonseca, era totalment prescindible.

L'exentrenador del conjunt de Milà va deixar a la banqueta a Rafael Leao en diverses ocasions perquè no creia que el jove mereixés minuts. Tot i això, quan tenia alguna oportunitat, Leao sempre responia i marcava gols, donava assistències o creava molt joc. Amb la seva destitució i l'arribada de Sérgio Conceição, l'extrem ha recuperat el seu protagonisme i ningú el pot parar.

De totes maneres, diverses fonts, com per exemple El Nacional.cat, afirmen que el portuguès vol canvis en la seva vida. Amb aquesta idea al cap, Rafael Leao, que s'ha cansat d'esperar al Barça, està negociant el seu futur amb l'Arsenal. De fet, Jorge Mendes està en contacte directe amb l'equip de Mikel Arteta i sembla que tot va sobre rodes.

El Barça deixa escapar a Rafael Leao: apunta a l'Arsenal

Encara que Raphinha està a un gran nivell, una incorporació com la de Rafael Leao li hauria vingut molt bé a l'equip pel tema de les rotacions. Va sonar com a possibilitat durant tot l'estiu passat, però l'AC Milan demanava entre 90 i 100 milions per ell. El Barça no es podia permetre pagar aquesta quantitat, i encara que Jorge Mendes ho va intentar, no va poder formalitzar-se.

Rafael Leao volia jugar al Barça i Jorge Mendes té molt bona relació amb Joan Laporta, així que podria haver estat una tasca senzilla. Finalment, després de molts rumors, sembla que s'allunya del Barça definitivament i que cada vegada està més a prop de l'Arsenal.