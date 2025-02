Sorpresa, nou preu de Frenkie de Jong: Deco li troba destí a la Premier League

La situació de Frenkie de Jong ha donat un gir inesperat. Després de diverses lesions i de la seva negativa a renovar, semblava que la seva sortida del Barça era imminent. No obstant això, la confiança que li ha donat Flick ha canviat els seus plans i la perspectiva dels culers sobre ell.

Frenkie de Jong ha mostrat una actitud diferent i estaria disposat a ajustar el seu salari per continuar al Barça. Aquest canvi d'opinió ha estat positiu tant per al club com per a l'entrenador. De Jong s'ha guanyat la confiança de Flick, qui ara el considera fonamental en el seu esquema, fins i tot per davant de Casadó.

Ara bé, la seva millora també porta amb si l'interès d'altres equips i Deco ho sap. És per això que, després de rebre una primera oferta de la Premier League, el director esportiu ha de valorar què fer. Tot dependrà de la renovació, o no, de Frenkie de Jong.

El bon rendiment de De Jong atrau el Liverpool

El nivell de Frenkie de Jong ha millorat significativament en les últimes setmanes. El seu gran rendiment ha cridat l'atenció de diversos clubs, sent el Liverpool el més interessat. El club anglès ha ofert 35 milions d'euros per fitxar el migcampista en el pròxim mercat d'estiu.

Malgrat l'interès dels Reds, la decisió de Frenkie de Jong és clau. Si el jugador decideix no renovar, l'oferta de 35 milions podria ser acceptada pel Barça. No obstant això, si renova el seu contracte, aquesta quantitat seria insuficient perquè Deco acceptés.

La clàusula de rescissió de Frenkie de Jong marcarà el seu futur

Si Frenkie de Jong decideix renovar, la seva clàusula de rescissió podria assolir els 1.000 milions d'euros. Això faria que la seva sortida del Barça fos pràcticament impossible. El club preferiria mantenir-lo sota aquestes condicions si decideix seguir en el projecte de Hansi Flick.

El futur de De Jong també depèn de la relació que mantingui amb Hansi Flick, qui estructura l'equip català. L'entrenador té un paper fonamental en la decisió del migcampista. Si la confiança de Flick es manté, és probable que Frenkie de Jong opti per quedar-se al Barça.

La decisió de Frenkie de Jong serà crucial per al futur del Barça. Si renova, la seva permanència estarà assegurada, però si no ho fa, el club podria acceptar una oferta com la del Liverpool. La situació de De Jong és clau per al club en els pròxims mesos i Deco ho sap.