Hansi Flick lo tiene vigilado, será mejor que Nico Williams: 'Solo hace falta que...'

El Barça aún no ha terminado de digerir lo ocurrido con Nico Williams. Tras el intento fallido del pasado verano, este año todo parecía alinearse para que el extremo del Athletic vistiera, por fin, la elástica culé. Incluso figuras como Pedri o Lamine Yamal hablaron de su posible llegada como si fuera un hecho.

Durante semanas, los medios dieron por sentado el fichaje, y desde dentro del club también se transmitía un total optimismo. Sin embargo, el destino dio un giro imprevisto cuando el propio Nico Williams apareció en las redes del Athletic para anunciar su renovación hasta 2035. Esa imagen, sonriente con la camiseta rojiblanca, cerró de forma definitiva la puerta a su fichaje por el Barça.

El Barça cambia de planes tras la decisión de Nico Williams

Esa situación obligó a Hansi Flick a mover ficha. El técnico alemán, consciente de que necesita reforzar las bandas, se reunió con Deco para analizar nuevas opciones. Y pocas semanas después, Marcus Rashford y Roony Bardghji se han unido a la plantilla culé.

Sin embargo, Flick quiere más y aquí es donde entra en escena Dani Rodríguez, una de las perlas más prometedoras de La Masía. El joven extremo, veloz, atrevido y con gran capacidad de desborde, debutó con el primer equipo la temporada pasada. Fue titular ante el Valladolid, aunque una lesión frenó en seco su progresión justo cuando empezaba a asentarse.

Hansi Flick confía en que Dani Rodríguez será mejor que Nico Williams

Hace algunos meses, el Barça renovó a Dani Rodríguez hasta 2027 en una operación silenciosa, pero muy significativa. Desde entonces, Hansi Flick ha seguido su evolución de cerca, convencido de que puede convertirse en una pieza clave del proyecto. De hecho, fuentes internas aseguran que lo considera más completo que Nico Williams.

Los que han trabajado con él destacan su facilidad para ver portería, algo que el jugador del Athletic aún debe mejorar. Además, Dani combina regate con inteligencia táctica, lo que lo convierte en un perfil ideal para el sistema de Flick. La única incógnita es su estado físico, ya que no ha podido participar en la pretemporada por esa lesión.

Hansi Flick ya ha dado instrucciones claras al cuerpo técnico para monitorizar cada fase de su recuperación. Su plan es integrarlo gradualmente en la dinámica del primer equipo tan pronto como esté al 100%. En este sentido, Flick ha dejado claro que "solo hace falta cuidar físicamente" a Dani Rodríguez para que demuestre ser mejor que Nico Williams.