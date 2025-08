Flick provoca un gir inesperat al vestidor del Barça: Lamine Yamal, impactat

Les actuacions de Lamine Yamal a la pretemporada demostren clarament que el canterà està igual de connectat que el curs anterior. En els tres partits disputats al continent asiàtic, el nou '10' del Barça ha evidenciat la seva superioritat a base de gols i regats impossibles. Cada cop és més evident que el talent de La Masia està cridat a liderar una època gloriosa al món del futbol

Ara bé, tot i l’enorme talent de l’extrem culer, Lamine Yamal no pot fer-ho tot sol i necessita ajuda: Flick ho sap i intenta envoltar-lo de la millor manera possible. En aquest sentit, el tècnic alemany ha pres una decisió en les últimes hores que afecta directament l’estrella culer

Lamine Yamal ja coneix la decisió de Flick

Gràcies a la pretemporada, Hansi Flick ha pogut fer una primera valoració de l’estat de cada jugador. Ha descobert que Lamine Yamal continuarà sent el líder del projecte. Però Flick també s’ha mostrat molt satisfet amb el rendiment de Roony Bardghji

L’extrem suec ha caigut de peu al Barça demostrant una actitud envejable als entrenaments i rendint a gran nivell als amistosos. En principi, Roony Bardghji venia per reforçar el filial, però Hansi Flick ha decidit que es quedi al primer equip. El seu rol serà el de dosificar Lamine Yamal al llarg de la temporada

Roony Bardghji sorprèn tothom

Procedent del Copenhaguen i havent jugat molt poc la temporada passada, el suec tenia una papereta difícil des de la seva arribada. Roony Bardghji pretenia convèncer Flick que podia ser útil per a l’equip aquesta pròxima temporada i sembla que va pel bon camí. Les seves actuacions, fins ara, són molt meritòries i Flick n’ha pres bona nota

Va arribar per reforçar el filial, però el staff tècnic liderat per Flick ja pensa a poder-lo inscriure al primer equip. Teòricament, Roony Bardghji no trepitjarà el filial culer. No ha necessitat gaire temps per començar a demostrar les seves qualitats com a futbolista

La seva actitud, qualitat tècnica i visió de joc han impressionat el cos tècnic, i amb 19 anys, està demostrant estar preparat per competir al més alt nivell. Roony Bardghji pot convertir-se en l’extrem que el Barça estava buscant i ho haurà fet a un cost molt baix. El suec ha estat fitxat per 2 milions i ningú s’esperava que la seva versatilitat i talent el catapultessin tan ràpidament al primer equip