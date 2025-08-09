Ni Barça ni Madrid, se'n va a l'Aràbia Saudita: Joan Laporta i Florentino Pérez al·lucinen
El fitxatge que va enfrontar Joan Laporta i Florentino Pérez acaba amb un desenllaç inesperat que trenca tots els esquemes
Com ja és costum cada estiu, Barça i Real Madrid tornen a lliurar el seu particular duel pels grans noms del mercat. Les diferències entre tots dos clubs són evidents, però Joan Laporta i Florentino Pérez coincideixen en el seu objectiu: construir una plantilla guanyadora. Un ho fa des de la feina de la cantera i l'altre des de la inversió directa, però tots dos mètodes continuen donant resultats.
Al Barça, Joan Laporta es manté ferm en la seva aposta per La Masia, on continua confiant que en surtin els talents que marcaran el futur del club. Florentino Pérez, en canvi, continua utilitzant el múscul financer del Madrid per fitxar jugadors de rendiment immediat. Aquestes dues visions, tan diferents com exitoses, s'havien enfrontat per un '9' que, finalment, jugarà a l'Aràbia Saudita.
El record d'Arda Güler continua molt present al Camp Nou
La tensió entre Barça i Madrid ja va viure un capítol molt recent amb el fitxatge d'Arda Güler. El jove turc ho tenia pràcticament fet amb els culers, però una ofensiva final del club blanc va canviar el destí del jugador. Finalment, el mitjapunta va recalar al Bernabéu i va deixar Joan Laporta amb l'operació a mitges.
Aquell gir inesperat va deixar ferides a la directiva del Barça, que considerava que ho tenia tancat. La història, però, s'ha tornat a repetir, tot i que aquesta vegada amb un final molt diferent. El protagonista ara és Darwin Núñez, i el seu destí no serà ni Barcelona ni Madrid: se'n va a l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita.
Darwin Núñez, el '9' que volien Joan Laporta i Florentino Pérez, se'n va a l'Aràbia
El davanter uruguaià del Liverpool era un dels favorits a les oficines del Camp Nou i també a les del Santiago Bernabéu. Tots dos presidents veien en Darwin Núñez el ‘9’ ideal, que encaixava amb les necessitats actuals: potent, mòbil, amb gol i capacitat d'associació. La seva sortida del Liverpool es donava per feta, ja que els nous fitxatges del club anglès l'havien relegat a un paper secundari.
Davant d'aquest escenari, tant Joan Laporta com Florentino Pérez es van posicionar per intentar fitxar-lo. Les negociacions no van arribar a formalitzar-se en forma d'oferta concreta, però l'interès era real en tots dos fronts. I ara ha aparegut una tercera via amb una oferta que cap dels dos podia igualar.
Finalment, Darwin Núñez ha dit sí a l'Al Hilal saudita, que li ofereix un contracte de 24 milions d'euros nets per temporada. La xifra triplica amb escreix el que percebia al Liverpool i supera de molt qualsevol oferta que Barça o Madrid es poguessin permetre. Joan Laporta no va voler trencar el seu límit salarial i Florentino Pérez va considerar que la despesa no era sostenible.
