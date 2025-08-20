Hansi Flick s'enfada molt i adverteix tot el vestidor: «Això no pot ser...»
Després d’un bon inici de Lliga, Hansi Flick llança un avís al vestidor i posa l’11 del Barça al seu lloc
El Barça va debutar a la Lliga amb una victòria contundent per 0-3 davant el Mallorca. Tanmateix, Hansi Flick no va amagar el seu malestar pel rendiment de l'equip a la segona meitat. Segons el tècnic, hi va haver desconnexions, manca d'intensitat i un joc realitzat al "50 %", cosa que no s'ajusta a les seves exigències.
La desil·lusió no està lligada al resultat, sinó a l'actitud observada. Hansi Flick va recalcar que no tolerarà relaxacions en cap tram del partit. El seu missatge va ser clar: guanyar no n'hi ha prou si no s'exigeix el màxim en cada acció.
Un advertiment molt directe a l'11 del Barça
Hansi Flick va deixar clar que només aquells que estiguin disposats a oferir una entrega total tindran un lloc a l'onze. La seva filosofia per a aquesta temporada es basa en pressió alta, defensa avançada i compromís continu. No va dubtar a deixar clar que, sense aquesta mentalitat, no hi haurà lloc per a concessions tàctiques ni relaxacions.
El missatge vol reforçar que l'exigència serà permanent. En la seva visió, només un onze unit en la intensitat pot aspirar a repetir els èxits del passat. La paraula clau és responsabilitat individual dins del col·lectiu.
Incidències que eleven la tensió
Més enllà del camp de joc, l'entorn no contribueix a la tranquil·litat. Hansi Flick ha viscut una pretemporada amb viatges incòmodes, instal·lacions que han deixat molt a desitjar i un primer amistós gairebé cancel·lat. A això s'hi sumen els problemes administratius per inscriure jugadors, una situació que considera inacceptable per a un club del nivell del Barça.
El tècnic alemany va expressar la seva preocupació per aquests obstacles. Admet paciència, però també adverteix que esperances i planificació no n'hi ha prou si no hi ha condicions mínimes. Aquest entorn convuls és una font extra de pressió per a l'equip tècnic i per a l'equip.
Suport ferm, però sense cedir ni un àpex
Malgrat l'enuig, Hansi Flick manté plena confiança en el potencial de la plantilla. Considera que la barreja de joventut amb noms com Lamine Yamal, Gavi o Fermín i experiència com Lewandowski o De Jong representa una base sòlida. No ha demanat fitxatges urgents i està disposat a promoure des de la cantera si cal, sempre que existeixi compromís total.
L'estratègia de l'entrenador continua sent potenciar el grup existent. Creu que la clau de l'èxit és enfortir l'equilibri entre talent emergent i veterania, sense rebaixar els estàndards exigits. Flick vol un Barça disciplinat, intens i rigorós en cada encontre.
