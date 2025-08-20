Vinícius Júnior rep un xec en blanc del màxim rival del Reial Madrid
El Reial Madrid haurà de donar-se pressa amb la renovació si no vol perdre l'extrem brasiler
Al París Saint-Germain no es rendeixen. Amb Mbappé ja al Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ha activat un nou pla per reforçar l'atac.
El president del club parisenc vol temptar Vinícius Júnior amb una proposta irrefusable. Segons el diari 'donbalón', sobre la taula estaria disposat a posar un xec en blanc. És a dir, una oferta astronòmica per tal de veure'l vestir la seva samarreta en el futur.
La clau és al calendari. Vinícius té contracte amb el Real Madrid fins al 2026. Si no accepta renovar en els pròxims mesos, el seu darrer any quedaria a l'aire.
Aquest escenari suposaria una oportunitat d'or per al PSG, que podria llançar-se a per ell el 2025 a preu reduït o gratis el 2026.
La por del 2026
Al Bernabéu són conscients del risc. Si la renovació es demora massa, el 2026 podria marcar el comiat del brasiler.
El PSG està preparat per garantir-li un salari molt superior al que percep al Madrid i, a més, el rol de líder ofensiu després de la sortida de Mbappé.
L'amenaça no és menor. Vinícius ha estat durant anys un dels grans estendards del projecte de Florentino Pérez.
Tanmateix, l'arribada de Mbappé i el seu creixent protagonisme generen incertesa en el jugador. El brasiler ja no es percep tan segur dins del pla esportiu com fa només uns mesos.
Florentino Pérez ha de reaccionar
La situació exigeix moviments ràpids. El Real Madrid no es pot permetre perdre una de les seves estrelles a cost zero després d'haver invertit temps i recursos en el seu desenvolupament.
El risc de veure Vinícius marxar lliure el 2026 seria un cop devastador tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic.
Florentino Pérez haurà de moure's abans que ho faci Al-Khelaïfi. Una oferta de renovació clara, amb condicions a l'altura de l'estatus del jugador, sembla inevitable.
Mentrestant, el PSG continua enviant missatges directes: si Vinícius dubta, París l'espera amb els braços oberts i un contracte milionari preparat.
El futur en joc
El cas Vinícius serà un dels grans temes de la temporada. La pressió mediàtica anirà en augment a mesura que s'acosti el 2026.
Cada decisió, cada gest i cada paraula del brasiler seran analitzats al detall a Espanya i a França.
L'operació encara és a l'aire, però el que és clar és que el PSG ha llançat un desafiament seriós.
Vinícius haurà de triar si manté la seva lleialtat al Real Madrid o si accepta convertir-se en el nou símbol del projecte parisenc. A Chamartín, el rellotge ja està en marxa.
