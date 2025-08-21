L'oferta brutal que el Reial Madrid ha rebutjat per Éder Militao: 'No pot ser...'
L'equip blanc té clar que el brasiler val més del que es reflecteix en la proposta
Al vestidor, Éder Militão formava part del que s'anomena el “clan brasiler”, un grup amb molt de pes els darrers anys.
Tanmateix, la pèrdua de continuïtat i les llargues absències per lesió li han restat influència. Ja no té la mateixa ascendència al grup ni sobre la gespa i això no passa desapercebut.
Xabi Alonso valora la seva capacitat defensiva, però necessita futbolistes disponibles tot l'any. El tècnic basc no està disposat a donar minuts a qui no estigui al cent per cent físicament.
Militão, per la seva banda, tampoc no accepta un paper secundari, cosa que genera més tensió en la seva relació amb el cos tècnic.
El Real Madrid va pagar 50 milions per Éder Militão i la meitat del temps ha estat lesionat. Una realitat que desespera Xabi Alonso, que deu pensar alguna cosa com “no pot ser” cada vegada que el brasiler passa més minuts a la infermeria que sobre la gespa.
El que semblava un fitxatge de futur s'ha convertit en una incògnita permanent
Les lesions han lastrat Éder Militão en moments clau. Dues ruptures de lligament creuat en tot just dues temporades han frenat la seva progressió i el seu pes al vestidor.
Ara, el seu nom sona amb força als despatxos del Bernabéu com a possible sortida. Des d'Aràbia Saudita arriba una oferta que ronda els 60 milions fixos més 20 en variables.
Florentino Pérez estudia l'operació
El Real Madrid no vol repetir errors del passat i sap que no pot jugar-se l'estabilitat amb un jugador propens a lesionar-se.
Florentino Pérez ja analitza els pros i contres d'una operació que podria deixar a les arques entre 60 i 80 milions d'euros.
Això sí, sembla clar que el club blanc no acceptarà menys de 80 milions d'euros. Xifra que consideren justa per un internacional brasiler amb experiència en grans escenaris.
Aràbia Saudita té múscul financer, però la negociació encara ha de madurar per apropar-se a les pretensions del Madrid.
En aquest sentit, el desgast físic i mental de Militão ha acabat accelerant els rumors. Al club entenen que el central no ha respost a la inversió inicial, per la qual cosa seria el moment ideal per treure'n rendiment econòmic abans que perdi més valor.
Un comiat cada cop més probable
L'entorn del futbolista és conscient que la confiança ja no és la mateixa. Militão no accepta ser suplent i, amb Dean Huijsen en ascens, la defensa comença a tenir un nou ordre jeràrquic.
Alaba i Rüdiger també empenyen fort, mentre que el brasiler continua sense recuperar la seva millor versió.
En definitiva, Éder Militão sembla haver iniciat el seu comiat del Real Madrid. Si Aràbia Saudita s'apropa a la xifra que demana Florentino Pérez, l'operació podria tancar-se en qüestió de setmanes.
Al Santiago Bernabéu ja assumeixen que el futur del brasiler és més lluny del que sembla.
